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Dünya Suudi Arabistan vuruldu
Dünya

Suudi Arabistan vuruldu

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Suudi Arabistan vuruldu

Yemen'deki İran destekli Husiler'den yapılan açıklamada "Son 48 saatte Suudi Arabistan'da 6 bölgeyi füze ve İHA'larla hedef aldık" ifadeleri kullanıldı.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında konuya ilişkin açıklama yaptı.

Seri, Husilerin son 48 saat içinde Suudi Arabistan'daki Yanbu kentini, Şeybe petrol sahasını, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı, Abha'daki Uluslararası Havalimanı'nı, Deniz Kuvvetleri Görev Kampı'nı ve Bi'ri askeri bölgesindeki bir radarı balistik füze, seyir füzesi ve İHA'larla hedef aldıklarını iddia etti.

Açıklamasında Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik saldırılarına işaret eden Seri, son 48 saatte Sana başta olmak üzere Husilerin kontrolündeki kentlerdeki sivil yerleşim yerlerine 200'den fazla hava saldırısı düzenlendiğini savundu.

 

Seri, Yemen'e yönelik operasyonların başlangıcından bu yana Suudi Arabistan tarafından toplam 2 bin 700 saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.

Husilerin saldırı iddialarına ilişkin Suudi Arabistan makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

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