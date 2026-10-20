Dünyada en çok araba üreten ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!
Uluslararası Motorlu Araç Üreticileri Örgütü (OICA) verilerine göre, 2025 yılı itibariyle dünyada en çok araba üreten ülkeler belli oldu.
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Uluslararası Motorlu Araç Üreticileri Örgütü (OICA) verilerine göre, 2025 yılı itibariyle dünyada en çok araba üreten ülkeler belli oldu.
Uluslararası Motorlu Araç Üreticileri Örgütü (OICA) tarafından derlenen verilere göre, küresel otomotiv sanayi üretimi rekor seviyelerde seyretmeye devam ediyor. Açıklanan 2025 yılı üretim istatistiklerinde Çin liderliğini açık farkla pekiştirirken, Türkiye gösterdiği performansla dünya devlerini geride bıraktı. İşte; 2025'in en çok otomobil üreten ülkeleri...
10.Fransa: 1.463.991
9.İspanya: 2.274.026
8.Brezilya: 2.644.054
7.Meksika: 4.092.448
6.Güney Kore: 4.102.200
5.Almanya: 4.148.836
4.Hindistan: 6.490.810
3.Japonya: 8.410.232
2.ABD: 10.243.844
1.Çin: 34.530.738
Türkiye kaçıncı sırada yer aldı? Türkiye, 1.419.464 yıllık araç üretimiyle listenin 13. sırasında yer aldı. Ülkemiz, bu istatistikle, Kanada, Endonezya, İngiltere ve İran gibi dev ülkeleri geride bıraktı.
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