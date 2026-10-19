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Dünya ABD Başkanı Trump Zelenskiy'e kapıyı kapattı: Müzakereleri başkasının yürütme zamanı geldi
Dünya

ABD Başkanı Trump Zelenskiy'e kapıyı kapattı: Müzakereleri başkasının yürütme zamanı geldi

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ABD Başkanı Trump Zelenskiy'e kapıyı kapattı: Müzakereleri başkasının yürütme zamanı geldi

Açıklamalarda bulunan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için yeterince çaba göstermediğini söyledi. Trump, "Artık Ukrayna adına müzakereleri başka birinin yürütmesinin zamanı geldi." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Ukrayna'ya ABD tarafından çok fazla destek verildiğini ancak karşılığında bir şey alınmadığını öne sürdü.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin savaşın sona erdirilmesi konusunda yeterince yardımcı olmadığını savunan Trump, “Bence bunu durdurmak istemiyor.” ifadesini kullandı.

Trump, Ukrayna adına müzakereleri başka birinin yürütmesinin zamanının geldiğini belirterek, “Ukrayna'ya çok şey verdik. Onlar ise bize hiçbir şey vermediler.” dedi.

 

PUTİN VE Şİ İLE ÜÇLÜ GÖRÜŞMEYE SICAK BAKIYOR

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin müzakerelerin sürdüğünü belirten Trump, “Ukrayna konusunda Putin ile müzakere halindeyiz.” açıklamasında bulundu.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Çin'de üçlü bir görüşme gerçekleştirme fikrine sıcak baktığını da ifade etti.

 

“RUSYA'NIN İRAN'DA HİÇBİR ŞEY YAPMAMASI OLUMLU”

Trump, Rusya'nın İran'a yönelik tutumuna ilişkin değerlendirmesinde ise “Görebildiğimiz kadarıyla Rusya, İran'da hiçbir şey yapmadı ve bence bu çok olumlu.” ifadelerini kullandı.

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Trump Zelenskiy'e kapıyı kapattı: Müzakereleri başkasının yürütme zamanı geldi

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Trump Zelenskiy'e kapıyı kapattı: Müzakereleri başkasının yürütme zamanı geldi

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