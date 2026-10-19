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Gündem Gazeteci Murat Ağırel tutuklandı
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Gazeteci Murat Ağırel tutuklandı

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Gazeteci Murat Ağırel tutuklandı

Ömer Sarıgül ve Abdurrahman Emir Sarıgül hakkında yürütülen kara para aklama soruşturmasında 15 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında Ömer Sarıgül, gazeteci Murat Ağırel ve Aylin Kotil de bulunuyor.

Mustafa Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan gazeteci Murat Ağırel, "örgüte bilmeden yardım etme" suçundan tutuklandı.

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