Gazeteci Murat Ağırel tutuklandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ömer Sarıgül ve Abdurrahman Emir Sarıgül hakkında yürütülen kara para aklama soruşturmasında 15 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında Ömer Sarıgül, gazeteci Murat Ağırel ve Aylin Kotil de bulunuyor.
Mustafa Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan gazeteci Murat Ağırel, "örgüte bilmeden yardım etme" suçundan tutuklandı.
Detaylar birazdan...