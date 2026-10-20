Beşiktaş-Crystal Palace maçının hakemi belli oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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UEFA Avrupa Ligi’nin üçüncü haftasında temsilcimiz Beşiktaş’ın, sahasında İngiliz ekibi Crystal Palace ile oynayacağı karşılaşmaya Hollandalı hakem Danny Makkelie atandı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin üçüncü haftasında İngiltere Premier takımı Crystal Palace’a konuk olacak. 22 Ekim Perşembe akşamı Beşiktaş Stadyumu’nda oynanacak ve 22.00’de başlayacak müsabakada Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Makkelie’nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Jan de Vries yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Martijn Vos olacak.
Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Jeroen Manschot görev yapacak. AVAR’da ise Stan Teuben yer alacak.