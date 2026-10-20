Bakan Fidan NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel’de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'e resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor.
Bakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yle birlikte Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'na katılacak.
Toplantı öncesinde de ikili temaslarda bulunan Bakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü.
Bakan Fidan'ın "European Policy Center" isimli düşünce kuruluşunda bir hitapta bulunması bekleniyor.