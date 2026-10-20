Belediye Başkanı Bıyık taleplerini dinledi! Darıca’da başkan gençlerle kucaklaştı

Darıca’da gençlerin beklentileri ve geleceğe yönelik projeler aynı programda buluştu. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gençlerle gerçekleştirdiği toplantıda devam eden yatırımları anlatırken, katılımcılardan gelen soruları cevapladı ve yeni dönem çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Darıca İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Arslan tarafından düzenlenen "Söz Gençlikte Darıca" programında, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar da katıldı. Gençlerin talep ve beklentilerini dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, belediyenin devam eden yatırımları ve geleceğe yönelik projeleri hakkında bilgi vererek katılımcıların sorularını yanıtladı.

"Amacımız gençlerin hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir ortam oluşturmak”

Gençlerin geleceğin en önemli gücü olduğunu belirten Bıyık, her gencin ilgi duyduğu alanda kendini geliştirebileceği imkanlara ulaşmasını istediklerini ifade etti. Eğitimden spora, kültür-sanattan sosyal faaliyetlere kadar farklı alanlarda gençlere yönelik çalışmalar yürüttüklerini aktaran Bıyık, "Amacımız yalnızca hizmet üretmek değil, gençlerimizin önünü açmak, onlara yeni fırsatlar sunmak ve hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir ortam oluşturmak" dedi.

“Gençlerimizin hayallerine ortak oluyoruz”

Gençlerin görüş ve önerilerinin belediye hizmetlerinin şekillendirilmesinde önemli olduğunu vurgulayan Bıyık, onların beklentilerini doğrudan dinlemeye önem verdiklerini kaydetti. Gençlerin kendine güvenen, üreten, araştıran ve hayallerinin peşinden giden bireyler olarak yetişmesini istediklerini belirten Bıyık, Darıca'nın gelişiminde gençlerin enerjisi ve heyecanını önemli bir fırsat olarak gördüklerini dile getirdi. Bıyık, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımını artıracak projeler geliştirmeyi sürdüreceklerini ifade ederek, "Gençlerimizin hayallerine ortak oluyoruz. Darıca'nın geleceğini onlarla birlikte inşa etmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.