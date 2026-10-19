SPK'dan flaş Peker GYO kararı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'de (Peker GYO) yönetim kontrolünün Tera Yatırım Holding AŞ'ye geçmesinin ardından zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünün yerine getirilmemesi nedeniyle karar aldı.

Kurulun 19 Ekim 2026 tarihli ve 72/1870 sayılı kararı, SPK'nin 2026/71 sayılı bülteninde yayımlandı.

TERA YATIRIM'IN OY HAKLARI DONDURULDU

SPK kararına göre, Tera Yatırım Holding'in Peker GYO'nun 314 milyon 754 bin 719,80 TL nominal değerli A grubu imtiyazlı paylarının tamamını devralmasıyla şirketin yönetim kontrolü el değiştirdi. Bu gelişme nedeniyle, pay alım teklifinin kamuya açıklandığı tarihte Peker GYO ortağı olan diğer yatırımcılara yönelik zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünün yerine getirilmesi gerekiyordu.

Yükümlülüğün yerine getirilmemesi üzerine Tera Yatırım Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi ve kararda adı geçen bazı yatırım fonlarının oy haklarının 16 Eylül 2026 itibarıyla kendiliğinden donduğu belirtildi. SPK, fonlardan bazılarının oy haklarının çözülmesine ilişkin işlemlerin de ilgili kurumlara bildirilmesine karar verdi.

İLGİLİ PAYLAR BORSADA ALINIP SATILAMAYACAK

Kurul, Tera Yatırım Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi ve Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fonu'nun sahip olduğu, oy hakları dondurulan payların zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğü yerine getirilinceye kadar Borsa İstanbul'da alım satıma konu edilemeyecek paylar statüsüne alınmasını kararlaştırdı.

Karara göre bu kısıtlama, söz konusu payları borsa dışında satın alacak kişiler açısından da geçerli olacak. Dondurulan oy hakları genel kurul toplantılarındaki toplantı nisabının hesaplanmasında da dikkate alınmayacak. Zorunlu pay alım teklifi işleminin tamamlanmasını izleyen ilk gün, SPK aksine karar vermediği sürece belirli kuruluşların oy hakları kendiliğinden çözülecek.

PEKER GYO YATIRIMCILARINA YARGI YOLU AÇIK

SPK, zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünün yerine getirilmemesi nedeniyle, şirket paylarının Tera Yatırım Holding tarafından devralındığının kamuya açıklandığı tarihte Peker GYO ortağı olan yatırımcıları da bilgilendirdi.

Buna göre yatırımcılar, varsa uğradıkları zararların tazmin edilmesi amacıyla Tera Yatırım Holding AŞ hakkında yargı yoluna başvurabilecek.