Bakan Güler Katar'a gidiyor: 4 ülke arasında dev savunma sanayi anlaşması
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında imzalanacak stratejik savunma sanayii iş birliği mutabakatı için bugün öğleden sonra Katar’a hareket ediyor.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında savunma sanayi alanında imzalanacak işbirliği mutabakatı için Katar'a gidecek.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bugün öğleden sonra Katar'a hareket edecek.
Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında savunma sanayi alanında işbirliği yapılmasına ilişkin mutabakat metninin yarın imzalanması bekleniyor.
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