Türkiye, İsrail'in aklını aldı! "Hazırlıklı olmalıyız"

İsrailli bakandan Türkiye'nin askeri kapasitesine ilişkin çarpıcı sözler geldi.

"TÜRKİYE'NİN ÇOK, ÇOK BÜYÜK BİR DONANMASI VAR"

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich,, Türkiye'nin denizlerdeki askeri gücüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Smotrich, Türk donanmasının sahip olduğu kapasitenin İsrail açısından dikkate alınması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Çok çeşitli yeteneklere hazırlıklı olmalıyız. Türkiye'nin çok, çok büyük bir donanması var ve bunun sonuçlarını analiz etmemiz gerekiyor. Ayrıntılara girmek istemiyorum."

Kaynak: Haberler.com