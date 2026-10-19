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Dünya Türkiye, İsrail'in aklını aldı! "Hazırlıklı olmalıyız"
Dünya

Türkiye, İsrail'in aklını aldı! "Hazırlıklı olmalıyız"

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Türkiye, İsrail'in aklını aldı! "Hazırlıklı olmalıyız"

Türkiye, terör devleti İsrail'in aklını almaya devam ediyor. Türkiye'nin askeri gücüne ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "Çok çeşitli yeteneklere hazırlıklı olmalıyız. Türkiye'nin çok, çok büyük bir donanması var ve bunun sonuçlarını analiz etmemiz gerekiyor. Ayrıntılara girmek istemiyorum." ifadelerini kullandı.

İsrailli bakandan Türkiye'nin askeri kapasitesine ilişkin çarpıcı sözler geldi.

"TÜRKİYE'NİN ÇOK, ÇOK BÜYÜK BİR DONANMASI VAR"

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich,, Türkiye'nin denizlerdeki askeri gücüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

 

Smotrich, Türk donanmasının sahip olduğu kapasitenin İsrail açısından dikkate alınması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Çok çeşitli yeteneklere hazırlıklı olmalıyız. Türkiye'nin çok, çok büyük bir donanması var ve bunun sonuçlarını analiz etmemiz gerekiyor. Ayrıntılara girmek istemiyorum."

Kaynak: Haberler.com

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