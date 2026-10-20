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Zenginlerin en çok artacağı ülkeler belli oldu! Zirvedeki ülke şaşırttı!

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Zenginlerin en çok artacağı ülkeler belli oldu! Zirvedeki ülke şaşırttı!

Küresel zenginler ervetlerine servet katarken, gelecekte en çok hangi ülkenin zenginlerinin artacağı da merak konusu oldu.

#1
Foto - Zenginlerin en çok artacağı ülkeler belli oldu! Zirvedeki ülke şaşırttı!

ULTARA ZENGİN SAYISI ARTACAK! Geleneksel ekonomik merkezlerin yanı sıra gelişmekte olan piyasalar da yüksek servet sahibi bireylerin artışı açısından dikkat çekiyor. ​Bu değişim önümüzdeki dönemde küresel sermayenin yönü ve yeni zenginlik merkezlerinin yükselişi konusunda önemli ipuçları veriyor.

#2
Foto - Zenginlerin en çok artacağı ülkeler belli oldu! Zirvedeki ülke şaşırttı!

İLK SIRADAKİ ÜLKE DİKKAT ÇEKTİ! Gayrimenkul danışmanlık şirketi Knight Frank’in tahminleri doğrultusunda hazırlanan sıralama, ultra zengin nüfusunun en hızlı artmasının beklendiği ülkeleri ortaya koydu.

#3
Foto - Zenginlerin en çok artacağı ülkeler belli oldu! Zirvedeki ülke şaşırttı!

İŞTE ULTRA ZENGİN SAYISININ EN ÇOK ARTACAĞI ÜLKELER!

#4
Foto - Zenginlerin en çok artacağı ülkeler belli oldu! Zirvedeki ülke şaşırttı!

10) SİNGAPUR

#5
Foto - Zenginlerin en çok artacağı ülkeler belli oldu! Zirvedeki ülke şaşırttı!

9) FİLİPİNLER

#6
Foto - Zenginlerin en çok artacağı ülkeler belli oldu! Zirvedeki ülke şaşırttı!

8) ROMANYA

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Foto - Zenginlerin en çok artacağı ülkeler belli oldu! Zirvedeki ülke şaşırttı!

7) ABD

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Foto - Zenginlerin en çok artacağı ülkeler belli oldu! Zirvedeki ülke şaşırttı!

6) İSVEÇ

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Foto - Zenginlerin en çok artacağı ülkeler belli oldu! Zirvedeki ülke şaşırttı!

5) AVUSTRALYA

#10
Foto - Zenginlerin en çok artacağı ülkeler belli oldu! Zirvedeki ülke şaşırttı!

4) VİETNAM

#11
Foto - Zenginlerin en çok artacağı ülkeler belli oldu! Zirvedeki ülke şaşırttı!

3) POLONYA

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Foto - Zenginlerin en çok artacağı ülkeler belli oldu! Zirvedeki ülke şaşırttı!

2) SUUDİ ARABİSTAN

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Foto - Zenginlerin en çok artacağı ülkeler belli oldu! Zirvedeki ülke şaşırttı!

1) ENDONEZYA/ derleyen: haber7

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