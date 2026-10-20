Zenginlerin en çok artacağı ülkeler belli oldu! Zirvedeki ülke şaşırttı!
Küresel zenginler ervetlerine servet katarken, gelecekte en çok hangi ülkenin zenginlerinin artacağı da merak konusu oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Küresel zenginler ervetlerine servet katarken, gelecekte en çok hangi ülkenin zenginlerinin artacağı da merak konusu oldu.
ULTARA ZENGİN SAYISI ARTACAK! Geleneksel ekonomik merkezlerin yanı sıra gelişmekte olan piyasalar da yüksek servet sahibi bireylerin artışı açısından dikkat çekiyor. Bu değişim önümüzdeki dönemde küresel sermayenin yönü ve yeni zenginlik merkezlerinin yükselişi konusunda önemli ipuçları veriyor.
İLK SIRADAKİ ÜLKE DİKKAT ÇEKTİ! Gayrimenkul danışmanlık şirketi Knight Frank’in tahminleri doğrultusunda hazırlanan sıralama, ultra zengin nüfusunun en hızlı artmasının beklendiği ülkeleri ortaya koydu.
İŞTE ULTRA ZENGİN SAYISININ EN ÇOK ARTACAĞI ÜLKELER!
10) SİNGAPUR
9) FİLİPİNLER
8) ROMANYA
7) ABD
6) İSVEÇ
5) AVUSTRALYA
4) VİETNAM
3) POLONYA
2) SUUDİ ARABİSTAN
1) ENDONEZYA/ derleyen: haber7
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