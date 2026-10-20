'Kim Jong-Un öldü!'

İngiliz medyasından The Sun, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un beyin kanaması geçirdiğini aktardı.

Dünya basınında ve sosyal medyada hızla yayılan habere göre, Kim'in ağır bir beyin kanaması geçirdiği, komaya girdiği ve Kuzey Kore'deki sağlık imkanlarının yetersizliği nedeniyle Çin'in başkenti Pekin'e götürüldüğü ileri sürüldü.

KİM JONG-UN BEYİN KANAMASI GEÇİREREK ÖLDÜ İDDİASI

Sosyal medyada yabancı basın kaynaklı bazı paylaşımlarda ise Kuzey Kore liderinin öldüğü öne sürüldü.

Sosyal medyadaki iddialar, Çin Demokrasi Partisi Başkanı olarak tanınan Wanjun Xie'nin X hesabından yaptığı paylaşımlar sonrası alevlendi. Xie, Kim Jong-un'un beyin kanaması geçirdikten sonra komaya girdiğini ve tedaviye rağmen hayatını kaybettiğini söyledi.

İngiliz basınında da yer bulan iddialar henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı. Kuzey Kore veya Çin makamlarından Kim'in hastaneye kaldırıldığına ilişkin resmî bir açıklama yapılmadı.

EN SON 11 EKİM'DE GÖRÜLDÜ

Haberlere göre Kim Jong-un, son olarak 11 Ekim'de Pyongyang'da bulunduğu belirtilen bir savunma müzesini ziyaret ederken görüntülendi.

Kuzey Kore liderinin kamuoyu önündeki faaliyetlerinin sınırlı olması, geçmişte olduğu gibi bu kez de sağlık durumuna ilişkin söylentilerin yayılmasına neden oldu.

Ancak kamuoyu önüne çıkmaması, tek başına ciddi bir sağlık sorunu yaşadığı anlamına gelmiyor.

GÖZLER HALEFİNE ÇEVRİLDİ

Kim Jong-un'un sağlık durumuna ilişkin söylentiler, Kuzey Kore'de olası liderlik değişimini yeniden gündeme getirdi.

Kim'in kız kardeşi Kim Yo-jong, ülkenin siyasi yapısında önemli bir konuma sahip. İşçi Partisi yönetiminde görev alan ve özellikle Güney Kore'ye yönelik sert açıklamalarıyla tanınan Kim Yo-jong, olası bir iktidar değişiminde adı geçen isimler arasında bulunuyor.

Ancak Kim Yo-jong'un yönetimi devralacağına ilişkin resmî bir karar veya açıklama bulunmuyor.

13 YAŞINDAKİ KIZI OLASI HALEFLER ARASINDA

Kim Jong-un'un kızı Kim Ju-ae de son yıllarda babasıyla birlikte katıldığı askerî törenler ve resmî etkinliklerle dikkat çekiyor.

Kasım 2022'de bir füze denemesi sırasında ilk kez kamuoyuna tanıtılan Ju-ae, daha sonra askerî geçit törenleri ve silah tesislerine düzenlenen ziyaretlerde babasının yanında görüntülendi.

Kim'in kızının giderek daha fazla öne çıkarılması, gelecekte ülkenin yönetimine hazırlanıyor olabileceği yorumlarına yol açtı. Bununla birlikte Ju-ae'nin resmen halef ilan edildiğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

GÜNEY KORE İSTİHBARATI SAĞLIK DURUMUNU DEĞERLENDİRMİŞTİ

Kim Jong-un'un sağlık durumu daha önce de Güney Kore istihbaratının gündemine gelmişti.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), 30 Eylül 2026'da parlamentoya sunduğu değerlendirmede Kim'in ağırlığının yaklaşık 140 kilogram olduğunu ancak sağlık durumunda belirgin bir anormallik tespit edilmediğini bildirmişti.

Bu değerlendirme, son günlerde ortaya atılan beyin kanaması ve koma iddialarını doğrulayan herhangi bir resmî bulgu bulunmadığını da ortaya koymuştu.