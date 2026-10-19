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Gündem Şamil Tayyar, ekonomi yönetimindeki ayrılıkları böyle yorumladı: Başka gidecekler de var
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Şamil Tayyar, ekonomi yönetimindeki ayrılıkları böyle yorumladı: Başka gidecekler de var

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Şamil Tayyar, ekonomi yönetimindeki ayrılıkları böyle yorumladı: Başka gidecekler de var

İstifa eden SPK Başkanı Mahmut Sütcü ile emeklilik dilekçesini veren Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in peş peşe ekonomi yönetiminden ayrılmalarıyla ilgili açıklama yapan AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, gelişmelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştiğini savunarak "Başka gidecekler de var. Artık orada oturamazlar. Külliyeden talimat beklemeden veda etseler iyi olur. Uzatmayın" dedi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütcü görevinden istifa ederken Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ise bugün itibarıyla geçerli olmak üzere emeklilik dilekçesini Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sundu. Peş peşe yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yapan Şamil Tayyar geç ama doğru alınmış kararlar olduğunu öne sürdü.

HİÇ UZATMAYIN

Tayyar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "SPK Başkanı Mahmut Sütçü'nün istifası, Maliye ve Hazine Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in emekliye ayrılması, doğru ama geç kalmış hareketler. Fon skandalıyla ilişkilendirilen ekonomi yöneticilerinin görevlerine vedası, açıkça ifade etmek gerekirse nihayetinde Cumhurbaşkanımızın talimatıdır. Başka gidecekler de var. Hiç uzatmadan, külliyeden talimat beklemeden veda etseler iyi olur, artık orada oturamazlar. Bu toplumsal rüzgar karşısında hiç kimse duramaz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da korumaz. Uzatmayın."

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