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Gündem Brüksel'de kritik zirve! Türkiye ile Belçika arasında ne konuşuldu?
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Brüksel'de kritik zirve! Türkiye ile Belçika arasında ne konuşuldu?

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Brüksel'de kritik zirve! Türkiye ile Belçika arasında ne konuşuldu?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Belçika Bakanlar Toplantısı’na katılmak üzere gittiği Brüksel’de Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ile bir araya geldi. Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları 4. Toplantısı kapsamında gerçekleşen temaslarda, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konuların masaya yatırıldığı bildirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Belçika Bakanlar Toplantısı’na katılmak üzere gittiği Brüksel’de Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları 4. Toplantısı kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, temasları çerçevesinde Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriğine dair henüz bir açıklama gelmedi.

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