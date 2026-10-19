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Dünya Camiye saldırı ihbarı sonrası ABD'de hareketli saatler!
Dünya

Camiye saldırı ihbarı sonrası ABD'de hareketli saatler!

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Camiye saldırı ihbarı sonrası ABD'de hareketli saatler!

Amerika Birleşik Devletleri’nin Ohio eyaletindeki Columbus kentinde bulunan bir camide silahlı saldırı yaşandığına ilişkin ihbar üzerine güvenlik güçleri alarma geçti.

ABD Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF), olayın kent merkezinin kuzeydoğusunda meydana geldiğini doğruladı.

Associated Press’in (AP) haberine göre, federal ekipler pazartesi günü Columbus’taki bir camide silahlı saldırı yaşandığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye sevk edildi.

ATF, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada olay yerinin Columbus şehir merkezinin kuzeydoğusunda bulunduğunu bildirdi. Bölgenin caminin yanı sıra iki katlı apartmanların bulunduğu bir yerleşim alanını da kapsadığı belirtildi.

 

FEDERAL EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından yetkililerden ayrıntılı bilgi alınmaya çalışıldı. Ancak AP’nin haberinde, polis, mahalle yetkilileri ve cami temsilcilerinin bilgi talebine hemen yanıt vermediği aktarıldı.

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