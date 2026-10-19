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Gündem CHP'li ailelerin karıştığı skandallara bir yenisi daha eklendi! Kara para aklama operasyonunda Mustafa Sarıgül’ün oğlu Ömer Sarıgül’ün de aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı!
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CHP'li ailelerin karıştığı skandallara bir yenisi daha eklendi! Kara para aklama operasyonunda Mustafa Sarıgül’ün oğlu Ömer Sarıgül’ün de aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı!

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CHP'li ailelerin karıştığı skandallara bir yenisi daha eklendi! Kara para aklama operasyonunda Mustafa Sarıgül’ün oğlu Ömer Sarıgül’ün de aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı!

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün oğlu Ömer Sarıgül’ün adının karıştığı devasa finansal usulsüzlük ve kara para aklama soruşturmasında emniyet ve yargı birimleri nefes kesen bir operasyona imza attı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen ve aralarında Ömer Sarıgül'ün de bulunduğu 7 kişi, işledikleri iddia edilen ağır mali suçlar sebebiyle tutuklanarak demir parmaklıklar arkasına gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, Almanya vatandaşı K.P. ve M.B. yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini öne sürdü. 80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiğini, 100 milyon avro tutarında havale işlemi yapıldığını, 1 milyar avro tutarındaki bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiğini ve 1,5 milyon avro tutarında tekne satışı gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Müştekilerin konuya ilişkin bilgi ve belgeleri Murat Ağırel’e ilettikleri, bu bilgi ve belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildikleri yönündeki ifadeleri; sundukları ses ve görüntü kayıtları ile soruşturma kapsamında elde edilen deliller birlikte değerlendirildi. Soruşturma kapsamında Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan TBMM 28’inci Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ise ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderileceği öğrenildi. Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel gözaltına alındı. Daha sonra yapılan operasyonlarla birlikte Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Cemil Vasken Barın, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün, Uğur Kurtulan da gözaltına alındı.

EMİR SARIGÜL TESLİM OLDU

Emir Sarıgül hakkında da gözaltı kararı verilmişti. 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' soruşturması kapsamında, firari olan Emir Sarıgül dün akşam saatlerinde avukatıyla birlikte Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerine teslim oldu. Sarıgül'ün emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi

17 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan 17 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

15 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık ifadeleri tamamlanan şüphelilerden, Ömer Sarıgül, Murat Ağırel, Özgür Bölükbaşı, Sadullah Ergün, Selim Daşdemir, Volkan Aslanbaş, Zekai Erdem, Zekeriya Yasemin, Aylin Kotil, Bayram Özata, Caner Baş, Cavıdan Tanrah Artuner, Cihan Durak, Cihat Salman ve Mehmet Ali Aslan tutuklama talebiyle, Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden, Ömer Sarıgül, Özgür Bölükbaşı, Sadullah Ergün, Selim Daşdemir, Volkan Aslanbaş, Zekai Erdem, Zekeriya Yasemin'in tutuklanmasına karar verildi. Öte yandan Murat Ağıreli'nde aralarında bulunduğu 10 şüphelinin hakimlikteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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