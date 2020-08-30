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Dünya Netanyahu'ya istifa çağrıları
Dünya

Netanyahu'ya istifa çağrıları

Terör devleti İsrail'de binlerce kişi, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu’yu istifaya davet etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-30 00:10:00 -
Netanyahu'ya istifa çağrıları

Terör ve işgal devleti İsrail'de binlerce kişi, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu’yu istifaya çağırdı.

"Siyah Bayraklılar Hareketi" olarak bilinen grubun çağrısıyla Başbakanlık konutu yakınında düzenlenen gösteriye yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı, gösterinin gerçekleşeceği caddeye çıkan yolların polis tarafından trafiğe kapatıldığı, çevrede yoğun güvenlik tedbirlerinin alındığı bildirildi.

"Suç başbakanı"

Göstericilerin, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu kastederek "suç başbakanı" yazılı tişörtler giydiği, siyah ve kırmızı renkte bayraklar taşıyan göstericiler olduğu, sık sık "Yalancı Netanyahu evine dön" sloganlarının atıldığı görüldü.

Elleri kelepçeli olan ve Netanyahu maskesi takan bir eylemcinin ise mahkum kıyafeti giymesi dikkat çekti.

BAE bayrağı da açıldı!

İsrail'in yanı sıra İsrail ile normalleşme anlaşmasına imza atan Arap ülkelerinin yüz karası Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bayrağının da açıldığı gösteriye yaklaşık 200 Ultra-Ortodoks Yahudi'nin destek verdiği görüldü.

Yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalganın etkisine giren ve işsizlik oranının yüzde 20’yi aştığı İsrail’de Başbakan Netanyahu karşıtı gösteriler, yaklaşık 3 aydır artarak sürüyor.

Filistin'in başkenti Kudüs'te geçen hafta düzenlenen gösteride İsrail polisi 30 İsrailli protestocuyu gözaltına almıştı.

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