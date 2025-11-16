  • İSTANBUL
Netanyahu'nun Filistin çıkışı ortalığı karıştırdı! Sen kim köpeksin de bu konu hakkında konuşuyorsun

İsrail kasabı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik tutumunu yineleyen Netanyahu, “Ürdün’ün batısında Filistin Devleti kurulmasına yıllardır karşıyım, bu değişmedi” dedi.

Katil Netanyahu, “Kimsenin onayına, sosyal medya paylaşımına ve dersine ihtiyacım yok. Ürdün'ün batısındaki herhangi bir bölgede Filistin Devleti'nin kurulmasına karşıyız ve bu değişmedi. On yıllardır bu tür girişimleri reddediyorum”” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Gazze anlaşmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Anlaşma çerçevesinde Hamas’ın kontrolündeki bölgenin silahsızlandırılmasının şart olduğunu belirten Netanyahu, bu durumu ABD Başkanı Donald Trump’ın da desteklediğini ifade etti.

