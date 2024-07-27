Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşması kınandı! TBMM'den tarihi karar
Terör devleti İsrail'ın Başbakanı Katil Netanyahu’nun ABD Kongresinde konuşmasına ilişkin tezkere TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ABD Kongresinde konuşmasına ilişkin tezkerede, "Bu demokratik ayıbı esefle karşıladığımızı ilan ediyoruz" denildi.
Kaynak: AA
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