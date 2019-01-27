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Netanyahu'dan Venezuela açıklaması: Onu destekliyoruz

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Juan Guaido'yu Venezuela'nın 'geçici devlet başkanı' olarak tanıdığını açıkladı.

27 Ocak 2019 Pazar 22:26
Netanyahu'dan Venezuela açıklaması: Onu destekliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezüella'da darbe girişimine İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'dan da destek geldi.

Netanyahu, Venezüella Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin 'geçici devlet başkanı' olarak tanıdığını duyurdu.

Açıklamayı video mesaj yayımlayarak yapan Netanyahu, "İsrail de ABD, Kanada, birçok Latin Amerika ülkesi ve Avrupa ülkesine katılarak Venezüella'daki yeni yönetimi tanıdı" dedi.

 

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 22:26
  1. Venezuela
  2. İsrail

YORUM YAZ

  • FeritFerit53 dk önce
    Tabi venezuella darbesinin arkasında yahudi üst aklı var.israilde kendi ağa banalarını destekliyecek.

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