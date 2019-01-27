Netanyahu'dan Venezuela açıklaması: Onu destekliyoruz
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Juan Guaido'yu Venezuela'nın 'geçici devlet başkanı' olarak tanıdığını açıkladı.27 Ocak 2019 Pazar 22:26
ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezüella'da darbe girişimine İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'dan da destek geldi.
Netanyahu, Venezüella Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin 'geçici devlet başkanı' olarak tanıdığını duyurdu.
Açıklamayı video mesaj yayımlayarak yapan Netanyahu, "İsrail de ABD, Kanada, birçok Latin Amerika ülkesi ve Avrupa ülkesine katılarak Venezüella'daki yeni yönetimi tanıdı" dedi.
YORUM YAZ