Netanyahu’dan Trump’a İran dosyası: Yeni saldırı planları masada!

Ortadoğu’da Haziran 2025'te yaşanan büyük çatışmaların ardından sağlanan kırılgan ateşkes, İsrail’in yeni hamlesiyle sarsılıyor. NBC News’in istihbarat kaynaklarına dayandırdığı habere göre; Netanyahu, Trump’ı İran’ın nükleer ve füze kapasitesini tamamen yok edecek bir operasyona ikna etmeyi hedefliyor.

KRİTİK ZİRVE FLORIDA’DA

Aralık ayı sonunda Florida’da gerçekleşmesi beklenen görüşmede İsrail tarafı şu başlıklara odaklanacak:

Balistik Füze Tehdidi: İran’ın balistik füze üretim tesislerini yeniden inşa etmesi, İsrail ve bölgedeki ABD çıkarları için "birinci derece tehdit" olarak sunulacak.

Onarılan Savunma Sistemleri: İsrail, 2024 ve 2025 saldırılarında ağır hasar alan İran hava savunma sistemlerinin onarılmasının, gelecekteki operasyonları imkansız hale getirebileceğini savunuyor.

MASADAKİ 4 SENARYO

Haziran ayındaki saldırılarda Trump’ın "ortak operasyon" seçeneğini tercih ettiği hatırlatılan haberde, Netanyahu’nun benzer bir modelle Trump’ın kapısını çalacağı belirtiliyor. Masadaki senaryolar şunlar:

İsrail’in tek başına gerçekleştireceği saldırı. ABD’nin İsrail’e sınırlı lojistik destek vermesi. ABD-İsrail ortak operasyonu. ABD’nin doğrudan ve tek başına saldırı düzenlemesi.

MÜZAKERE ENGELİ

İsrail’in önündeki en büyük engel ise Tahran’ın son dönemde "müzakerelere dönmeye hazırız" mesajı vermesi. Netanyahu, bu adımın Trump’ı yeni bir saldırıdan caydırabileceğinden endişe ediyor.

KANLI BİLANÇO HATIRLATILDI

Haberde, geçtiğimiz aylarda yaşanan çatışmaların ağır bedeli de yer aldı: