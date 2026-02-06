  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Epstein ölmedi mi? Tel Aviv'de görüntülendi! Siyonist katillerin kucağında yeni bir oyun!
Gündem

Epstein ölmedi mi? Tel Aviv’de görüntülendi! Siyonist katillerin kucağında yeni bir oyun!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya
Epstein ölmedi mi? Tel Aviv’de görüntülendi! Siyonist katillerin kucağında yeni bir oyun!

Dünya kamuoyunun hafızasından silinmeyen, kurduğu sapık düzenle küresel güçleri parmağında oynatan Jeffrey Epstein hakkındaki iddialar yeniden alevlendi. Sözde "intihar" süsü verilerek dosyası kapatılmak istenen karanlık ismin, bugün işgal altındaki Filistin topraklarının kalbi TEL AVİV'de görüldüğü öne sürüldü.

Sapıklık ve ihanet şebekesi iş başında

Yıllarca ABD ve Avrupa'daki nüfuzlu isimlere kurduğu tuzaklarla şantaj yapan, masum çocukların hayatını karartan Epstein'in ölmediği,

 

bizzat MOSSAD tarafından korunmaya alındığı iddiaları bir kez daha gündeme bomba gibi düştü. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, sözde ölü adamın elini kolunu sallayarak Siyonistlerin başkentinde dolaşması, "Küresel çete suç ortağını bırakmıyor mu?" sorusunu akıllara getirdi.

 

 

Neden İsrail? Neden şimdi?

İslam dünyasına ve mazlumlara karşı her türlü kirli ittifakın içinde olan Siyonist rejimin, bu tür "kullanışlı" figürleri saklamaktaki mahareti biliniyor. ABD yargısının ve uluslararası hukukun arkasından dolanan bu şer odakları,

 

Epstein gibi isimleri birer şantaj aracı olarak kullanmaya devam mı ediyor?

Yorumlar

AVUKATLARI AYNI KİŞİ

Epştaynın avukatı ile fötoşun avukatı aynı kişiymiş. Eski Twiter şimdiki X yıkılıyor

salim

cem garipoğlu da intihar etti, mezarı açıldı 3 - 5 kemik çıktı, tüm dalavere bunlarda
