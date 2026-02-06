Epstein ölmedi mi? Tel Aviv’de görüntülendi! Siyonist katillerin kucağında yeni bir oyun!

Sapıklık ve ihanet şebekesi iş başında

Yıllarca ABD ve Avrupa'daki nüfuzlu isimlere kurduğu tuzaklarla şantaj yapan, masum çocukların hayatını karartan Epstein'in ölmediği,

bizzat MOSSAD tarafından korunmaya alındığı iddiaları bir kez daha gündeme bomba gibi düştü. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, sözde ölü adamın elini kolunu sallayarak Siyonistlerin başkentinde dolaşması, "Küresel çete suç ortağını bırakmıyor mu?" sorusunu akıllara getirdi.

Neden İsrail? Neden şimdi?

İslam dünyasına ve mazlumlara karşı her türlü kirli ittifakın içinde olan Siyonist rejimin, bu tür "kullanışlı" figürleri saklamaktaki mahareti biliniyor. ABD yargısının ve uluslararası hukukun arkasından dolanan bu şer odakları,

Epstein gibi isimleri birer şantaj aracı olarak kullanmaya devam mı ediyor?