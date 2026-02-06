İsrail Gazze’yi 5’e bölüp vekil teröristler arasında paylaştırdı

TAHSİN HAN

Soykırımcı İsrail, Gazze’den çıksa da yerine vekil teröristlerini bırakyor... Siyonist teröristler, Gazze’deki Hamas karşıtı milisleri milyonlarca dolarlık fonla sessizce destekliyor.

Yahudi Yedioth Ahronoth gazetesi, teröristlerin silahlandırılıp beslenmesinin yeni bir tehlike olduğunu belirtip endişesini manşete taşıdı.

Yahudi gazetesinin haberinde şu ifadeler kullanıldı: “Silahlar, para ve koruma; İsrail Hamas’a karşı Gazze’deki rakip silahlı grupları destekliyor! Bu da geçmişteki vekalet savaşlarının başarısızlıklarını hatırlatıyor ve silahların bir gün İsrail’e dönebileceği endişesini artırıyor. Geçtiğimiz çekilen 29 saniyelik bir video, Gazze’de faaliyet gösteren yeni Filistin güvenlik güçlerine dair nadir ve çarpıcı bir görüntü ortaya koydu. Çekilen görüntülerde, öldürülen Yasir Ebu Şebab milislerinin yeni komutanı Gassan El Duheyni’nin, yakaladığı bir Hamas komutanını aşağıladığı görülüyor. El Duheyni kamuflaj üniforması giymiş ve modern Batı yapımı seramik vücut zırhlı yeleği takmış durumda. Arkalarında, iki yeni siyah pikap kamyonet ve birkaç yüz metre ötede karakol gibi görünen bir yapı duruyor.”

El Duheyni’nin başka bir videoda Hamas’ı tehdit ettiği de duyuluyor: ‘Evleri basıp sizleri dışarı sürükleyeceğiz. Sizden hiçbir şey kalmayacak.’

İsrail geçmişte de muhalif grupları silahlandırdı ama bu silahlar İkinci İntifada sırasında İsrail’e karşı kullanıldı. Daha da geriye gidersek, Birinci Lübnan Savaşı sırasında yaşananlar hâlâ hafızalarda. Orada, İsrail destekli milisler yüzlerce Filistinliyi katletti ve bu küresel öfkeye ve İsrail’in suçlamasına yol açtı.

AİLELERİNİ DE BESLİYOR

Wall Street Journal da bu hafta başında yedek subaylara atıfta bulunan bir raporda, İsrail’in Hamas karşıtı Filistin milislerine yaptığı yatırımı genişlettiğini yazdı. Rapora göre bu destek, silah, askeri teçhizat, İsrail hastanelerinde tıbbi tedavi ve binlerce milis üyesinin ailelerine yardımı içeriyor. Han Yunus veya Kuzey Gazze’deki gibi bazı grupların Filistin Yönetimi ile bağlantılı olduğu, özellikle Refah’takilerin ise kapsamlı suç geçmişlerine sahip olduğu ifade ediliyor.

İsrail’in Gazze’deki aşiretlere sağladığı yardımlar arasında yakıt, yiyecek, araç ve hatta sigara bulunduğu bildiriliyor. Bu yardım, söz konusu grupların İsrail ordu mevzileri arasındaki sözde sarı hat bölgesinde, İsrail birliklerine yakın bir şekilde faaliyet göstermelerine ve yerleşmelerine olanak tanıyor. Bu desteğin maliyetinin İsrail savunma bütçesinden on milyonlarca şekel olduğu tahmin ediliyor. Hatta çoğu zaman İsrail bu gruplara Hamas’a karşı korumalık bile yapıyor.”

GAZZE’DE 5 KENTTE, 5 AYRI GURUP

Yahudi gazetesine göre İsrail, Gazze’nin 5 bölgesinde 5 ayrı terörist grubunu silahlandırıp Hamas’a karşı kendisi için çatışmasını sağlıyor. Bazı uzmanlar, bunun ilerde İsrail için tehlikeli olduğunu ileri sürerken bazıları da İsrail’in Hamas’a çatışmalarda teröristleri ön safta kullandğını bunun da asker kaybını azalttığını belirtiyor.