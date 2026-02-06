Mecliste anma töreni CHP krizine dönüştü: Su şişeleri havada uçuştu, AK Parti salonu terk etti
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde belediye şubat ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın başkanlığında gerçekleştirildi. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler sinevizyon gösterimiyle anılırken ekrana yansıtılan görüntülerde bölgede yapılanların göz ardı edilmesi ve küçümsenmesi gergin anlara neden oldu. Su şişelerinin havada uçuştuğu toplantıyı protesto eden AK Partili üyeler salonu terk etti.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde belediye şubat ayı olağan meclis toplantısının açılışında 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar sinevizyon gösterimiyle anıldı. Gösterimde bir haber kanalının Hatay'da deprem sonrası yapılması gereken çalışmaların uzun süre tamamlanmadığını, ancak anahtar teslim töreni öncesinde hızla tamamlandığını ileri süren görüntülere yer verildi.
Bu bölüme AK Partili meclis üyeleri tepki gösterdi. Tepkilerin ardından meclis salonunda tartışma yaşanırken, AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Doğan'ın su şişesi fırlatmasıyla gerginlik arttı. Yaşanan olayların ardından AK Partili meclis üyeleri salonu terk etti.
RAHMET DİLEYİP GEÇMEK OLMAZ
Toplantıda 6 Şubat depremlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Dursun Mirza, hayatını kaybedenleri anmanın yanı sıra eksikliklerin de dile getirilmesi gerektiğini belirtti. Hatay Valiliği tarafından aktarılan bilgilerin ve görüntülerin meclis üyelerine gösterildiğini eden Mirza, "Ölülerimize rahmet dileyip geçmek olmaz. Eksiklikler devam ediyorsa bunları dile getirmek lazım. Bizim hoşumuza gitmeyen şeyler olabilir ama gerçekleri görerek yaşamak ve buna göre önlem almak zorundayız. Burada tartışma ya da kavga çıkarmanın anlamı yok" ifadelerini kullandı.
