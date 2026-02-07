Apple bezdiren sorunu çözecek! Dev batarya hamlesi

Batarya artışının etkisi yalnızca kapasiteyle sınırlı kalmayabilir. iPhone 18 Pro Max’te, Apple’ın 2 nm üretim sürecine sahip A20 Pro işlemcisini kullanması bekleniyor. Daha küçük üretim süreci, hem performans artışı hem de ciddi bir enerji verimliliği anlamına geliyor. Bu da kağıt üzerindeki pil kapasitesinden daha uzun bir gerçek kullanım süresi sağlayabilir.