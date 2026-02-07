Apple bezdiren sorunu çözecek! Dev batarya hamlesi
Yeni sızıntılara göre Apple, iPhone 18 Pro Max’te batarya kapasitesini artırmaya hazırlanıyor. Çin’e özel model ile küresel versiyon arasında pil farkı olabilir.
Yeni sızıntılara göre Apple, iPhone 18 Pro Max’te batarya kapasitesini artırmaya hazırlanıyor. Çin’e özel model ile küresel versiyon arasında pil farkı olabilir.
Apple’ın bir sonraki amiral gemisi serisi henüz tanıtılmadan, iPhone 18 Pro Max için dikkat çekici bir pil iddiası gündeme geldi. Çin kaynaklı son söylentiler, Apple’ın uzun süredir eleştirilen batarya kapasitesi konusunda bu kez daha cömert davranabileceğine işaret ediyor.
Weibo’da paylaşımlarıyla bilinen sızıntı kaynağı Digital Chat Station, iPhone 18 Pro Max’in pil kapasitesine dair yeni bilgiler aktardı. Buna göre Çin pazarında satılacak modelin yaklaşık 5.000 mAh kapasiteli bir batarya ile gelmesi bekleniyor. Çin dışındaki küresel versiyonlarda ise bu değerin 5.100–5.200 mAh aralığına çıkabileceği öne sürülüyor.
Bu farkın temel nedeni olarak, Çin’e özel modellerde fiziksel SIM kart yuvasının korunması gösteriliyor. Küresel pazarda ise Apple’ın eSIM-only stratejisini sürdürmesi bekleniyor. Fiziksel SIM yuvasının kapladığı alan, batarya hacmini sınırlayan önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.
Mevcut nesilde de benzer bir tablo görülmüştü. Fiziksel SIM kart yuvasına sahip iPhone 17 Pro Max yaklaşık 4.832 mAh batarya kullanırken, yalnızca eSIM destekli versiyonlarda kapasite 5.088 mAh seviyesine çıkmıştı. iPhone 18 Pro Max’te bu farkın biraz daha belirgin hale gelmesi sürpriz olmayacak gibi görünüyor.
Batarya artışının etkisi yalnızca kapasiteyle sınırlı kalmayabilir. iPhone 18 Pro Max’te, Apple’ın 2 nm üretim sürecine sahip A20 Pro işlemcisini kullanması bekleniyor. Daha küçük üretim süreci, hem performans artışı hem de ciddi bir enerji verimliliği anlamına geliyor. Bu da kağıt üzerindeki pil kapasitesinden daha uzun bir gerçek kullanım süresi sağlayabilir.
Elbette rakamlar hâlâ Çinli üreticilerin gerisinde. Bugün Android tarafında 7.000 mAh’ı aşan, hatta 10.000 mAh seviyesine yaklaşan modeller bulunuyor. Ancak Apple, donanım–yazılım optimizasyonu sayesinde görece daha küçük bataryalarla dahi rekabetçi pil ömrü sunabilmesiyle biliniyor.
Sızıntılar doğru çıkarsa iPhone 18 Pro Max, bugüne kadarki en büyük bataryalı iPhone olabilir.
Apple’ın pil kapasitesinde “temkinli artış” politikasını sürdürürken, yeni nesil işlemci ve yazılım optimizasyonlarıyla kullanıcıya hissedilir bir pil iyileştirmesi sunması bekleniyor.
Tanıtıma aylar kala ortaya çıkan bu iddialar henüz resmi değil; ancak Apple cephesinde pil ömrü konusunun bu nesilde daha güçlü bir şekilde ele alındığına dair işaretler giderek artıyor. Haber Kaynağı: Gsmarena
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23