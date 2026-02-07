  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şimdi de CPU krizi çıktı! Fiyatlar hızla yükseliyor Apple bezdiren sorunu çözecek! Dev batarya hamlesi Avrupa devleri daha da zorlanacak! Otomobil devi çıtayı yükseltti Salgın sinyalleri güçleniyor: Kuş gribi ve iklim tehdidi kapıda Merdiven inerken, tramvayda denge... Tek ayak üzerinde durmanın şaşırtıcı faydaları Fındık neye iyi gelir, nasıl şifa kaynağına dönüşür! İşte tek tek not almanız gereken uyarılar Kanserde oyun değişti: Yok etmek yerine onarmak Bu bir şaka mı? İşte Fenerbahçe'nin santrforu! TFF'nin sitesinde yazıyor Gündeme oturacak sözler! Uyku rutininin bozulması, sık uyanmak ve stres sonucu...
Teknoloji-Bilişim
10
Yeniakit Publisher
Apple bezdiren sorunu çözecek! Dev batarya hamlesi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Apple bezdiren sorunu çözecek! Dev batarya hamlesi

Yeni sızıntılara göre Apple, iPhone 18 Pro Max’te batarya kapasitesini artırmaya hazırlanıyor. Çin’e özel model ile küresel versiyon arasında pil farkı olabilir.

#1
Foto - Apple bezdiren sorunu çözecek! Dev batarya hamlesi

Apple’ın bir sonraki amiral gemisi serisi henüz tanıtılmadan, iPhone 18 Pro Max için dikkat çekici bir pil iddiası gündeme geldi. Çin kaynaklı son söylentiler, Apple’ın uzun süredir eleştirilen batarya kapasitesi konusunda bu kez daha cömert davranabileceğine işaret ediyor.

#2
Foto - Apple bezdiren sorunu çözecek! Dev batarya hamlesi

Weibo’da paylaşımlarıyla bilinen sızıntı kaynağı Digital Chat Station, iPhone 18 Pro Max’in pil kapasitesine dair yeni bilgiler aktardı. Buna göre Çin pazarında satılacak modelin yaklaşık 5.000 mAh kapasiteli bir batarya ile gelmesi bekleniyor. Çin dışındaki küresel versiyonlarda ise bu değerin 5.100–5.200 mAh aralığına çıkabileceği öne sürülüyor.

#3
Foto - Apple bezdiren sorunu çözecek! Dev batarya hamlesi

Bu farkın temel nedeni olarak, Çin’e özel modellerde fiziksel SIM kart yuvasının korunması gösteriliyor. Küresel pazarda ise Apple’ın eSIM-only stratejisini sürdürmesi bekleniyor. Fiziksel SIM yuvasının kapladığı alan, batarya hacmini sınırlayan önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

#4
Foto - Apple bezdiren sorunu çözecek! Dev batarya hamlesi

Mevcut nesilde de benzer bir tablo görülmüştü. Fiziksel SIM kart yuvasına sahip iPhone 17 Pro Max yaklaşık 4.832 mAh batarya kullanırken, yalnızca eSIM destekli versiyonlarda kapasite 5.088 mAh seviyesine çıkmıştı. iPhone 18 Pro Max’te bu farkın biraz daha belirgin hale gelmesi sürpriz olmayacak gibi görünüyor.

#5
Foto - Apple bezdiren sorunu çözecek! Dev batarya hamlesi

Batarya artışının etkisi yalnızca kapasiteyle sınırlı kalmayabilir. iPhone 18 Pro Max’te, Apple’ın 2 nm üretim sürecine sahip A20 Pro işlemcisini kullanması bekleniyor. Daha küçük üretim süreci, hem performans artışı hem de ciddi bir enerji verimliliği anlamına geliyor. Bu da kağıt üzerindeki pil kapasitesinden daha uzun bir gerçek kullanım süresi sağlayabilir.

#6
Foto - Apple bezdiren sorunu çözecek! Dev batarya hamlesi

Elbette rakamlar hâlâ Çinli üreticilerin gerisinde. Bugün Android tarafında 7.000 mAh’ı aşan, hatta 10.000 mAh seviyesine yaklaşan modeller bulunuyor. Ancak Apple, donanım–yazılım optimizasyonu sayesinde görece daha küçük bataryalarla dahi rekabetçi pil ömrü sunabilmesiyle biliniyor.

#7
Foto - Apple bezdiren sorunu çözecek! Dev batarya hamlesi

Sızıntılar doğru çıkarsa iPhone 18 Pro Max, bugüne kadarki en büyük bataryalı iPhone olabilir.

#8
Foto - Apple bezdiren sorunu çözecek! Dev batarya hamlesi

Apple’ın pil kapasitesinde “temkinli artış” politikasını sürdürürken, yeni nesil işlemci ve yazılım optimizasyonlarıyla kullanıcıya hissedilir bir pil iyileştirmesi sunması bekleniyor.

#9
Foto - Apple bezdiren sorunu çözecek! Dev batarya hamlesi

Tanıtıma aylar kala ortaya çıkan bu iddialar henüz resmi değil; ancak Apple cephesinde pil ömrü konusunun bu nesilde daha güçlü bir şekilde ele alındığına dair işaretler giderek artıyor. Haber Kaynağı: Gsmarena

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye yeni güne dev operasyonla başladı
Gündem

Türkiye yeni güne dev operasyonla başladı

İstanbul merkezli 12 ilde dolandırıcılara yönelik düzenlenen operasyonda 48 kişi gözaltına alındı.
Emir Murat’a vatandaşlardan fena kapak! 'Sen arsa toplarken devletimiz 455 bin konutu tamamladı!'
Siyaset

Emir Murat’a vatandaşlardan fena kapak! 'Sen arsa toplarken devletimiz 455 bin konutu tamamladı!'

CHP’liler gözlerini gerçeklere kapatıp yalanları sarılmaya devam ediyor. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümün..
Ekrem İmamoğlu’na şok! Artık seçilme hakkı yok: Ordu Valisine Hakaret Davası Yargıtay'da Onandı
Gündem

Ekrem İmamoğlu’na şok! Artık seçilme hakkı yok: Ordu Valisine Hakaret Davası Yargıtay'da Onandı

CHP'li Mehmet Sevigen canlı yayında Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valisine Hakaret Davası Yargıtay'dan onandığını açıkladı. Avukat Cem Kaya: "On..
'İsrail miti yıkılıyor!'
Aktüel

'İsrail miti yıkılıyor!'

Cumali Dalkılıç Time Türk'te yazdı: ABD'de yeni bir “mit” kuruluyor. Sosyal ve ekonomik altyapısı çöken ülkede yeniden ulus inşasına gidiliy..
Mecliste anma töreni CHP krizine dönüştü: Su şişeleri havada uçuştu, AK Parti salonu terk etti
Gündem

Mecliste anma töreni CHP krizine dönüştü: Su şişeleri havada uçuştu, AK Parti salonu terk etti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde belediye şubat ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın başkanlığında gerçekleştirild..
Özdemir İnce'ye tokat gibi İrtica dersi! Anlaşıldı mı gerici dinozor!
Gündem

Özdemir İnce'ye tokat gibi İrtica dersi! Anlaşıldı mı gerici dinozor!

Başını Sol Parti'nin çektiği İslam düşmanı kesimlerin “Kahrolsun Şeriat” sloganları atarak sokaklarda halkı kışkırtan korsan yürüyüşüne ve d..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23