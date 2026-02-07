  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail Gazze’yi 5’e bölüp vekil teröristler arasında paylaştırdı Mecliste anma töreni CHP krizine dönüştü: Su şişeleri havada uçuştu, AK Parti salonu terk etti Epstein ölmedi mi? Tel Aviv’de görüntülendi! Siyonist katillerin kucağında yeni bir oyun! Emir Murat’a vatandaşlardan fena kapak! 'Sen arsa toplarken devletimiz 455 bin konutu tamamladı!' Özdemir İnce'ye tokat gibi İrtica dersi! Anlaşıldı mı gerici dinozor! Cemaat sokakta, Belediye mahkemede! Kadıköy’de sokaklara taşan cami cemaati Kritik görüşme sona erdi! İran-ABD müzakereleri sonrası ilk açıklama Küçük Edanur’un davasında karar çıktı! İBB’nin ihmali hayattan kopardı Türkiye'den dost Pakistan'a başsağlığı Anadolu irfanı ile Ukraynalı çiftin tebessüm ettiren diyaloğu viral oldu!
Ekonomi Çiftçilere tarımsal destekleme ödemesi yapılacak!
Ekonomi

Çiftçilere tarımsal destekleme ödemesi yapılacak!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Çiftçilere tarımsal destekleme ödemesi yapılacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı, 94 milyon 265 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 94 milyon 265 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.
Bakanlığın NSosyal hesabından, söz konusu destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yapıldı.

Kırsal kalkınma yatırım desteğinin çiftçilerin hesaplarına bugün aktarılacağı belirtilen açıklamada, "94 milyon 265 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.

Zabıtadan bayrak sevgisine destek Düzce zabıtası okullarda Türk bayrağı dağıttı
Zabıtadan bayrak sevgisine destek Düzce zabıtası okullarda Türk bayrağı dağıttı

Aktüel

Zabıtadan bayrak sevgisine destek Düzce zabıtası okullarda Türk bayrağı dağıttı

Deprem bölgesinde 3 yılda yapılanlar kalem kalem kitap oldu: 455 bin konut, 220 milyar nakdi destek!
Deprem bölgesinde 3 yılda yapılanlar kalem kalem kitap oldu: 455 bin konut, 220 milyar nakdi destek!

Gündem

Deprem bölgesinde 3 yılda yapılanlar kalem kalem kitap oldu: 455 bin konut, 220 milyar nakdi destek!

Türkiye destekli Sudan ordusu İsrail-BAE’nin tozunu attırıyor!
Türkiye destekli Sudan ordusu İsrail-BAE’nin tozunu attırıyor!

Gündem

Türkiye destekli Sudan ordusu İsrail-BAE’nin tozunu attırıyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23