Teknoloji

NASA'dan tarihi karar: Astronotlar artık uzaya akıllı telefonlarıyla gidecek

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), teknoloji dünyasını şaşırtan bir açıklama yaparak astronotların Ay misyonlarında kişisel akıllı telefonlarını kullanmalarına izin verileceğini duyurdu. Bu hamleyle birlikte astronotlar, uzaydaki özel anlarını en son model cihazlarla kaydedip dünyayla paylaşabilecek.

NASA, astronotların motivasyonunu artırmak ve iletişimi dijital çağa uydurmak için tarihi bir adım attı. Artık karmaşık ekipmanların yanı sıra, günlük hayatta kullanılan son model telefonlar da uzay yolculuğuna dahil ediliyor.

MİSYONLARDA TELEFON KULLANIMI BAŞLIYOR

NASA Direktörü Jared Isaacman,Crew-12 ve Artemis II misyonlarında astronotların son model akıllı telefonlarıyla uçabileceğini açıkladı. Isaacman, bu kararın amacını; “Ekiplerimize aileleri için özel anları yakalamaları ve ilham verici görüntüleri dünyayla paylaşmaları için araçlar sağlıyoruz” sözleriyle özetledi.

İLETİŞİM İÇİN DOĞRU YÖNDE KÜÇÜK BİR ADIM

Uzayda kişisel cihaz kullanımını stratejik gören Isaacman, bu hamleyi “doğru yönde atılmış küçük bir adım” olarak niteledi. Bu gelişmeyle birlikte Ay yörüngesinden gelecek yüksek çözünürlüklü paylaşımların sosyal medyada yeni bir dönem başlatması bekleniyor.

 

