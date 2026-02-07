Okyanusun altında saklı dev hazine bulundu: Bilim insanları doğruladı

Dünya yüzeyinin yaklaşık yüzde 70’i suyla kaplı olsa da içilebilir tatlı su kaynakları hızla azalıyor. Tam da bu noktada bilim insanlarından çarpıcı bir keşif haberi geldi. Uluslararası Okyanus Keşif Programı kapsamında yürütülen 501 Seferi, okyanus tabanının yaklaşık 200 metre altında devasa tatlı su rezervlerini ilk kez kapsamlı biçimde belgeledi.

New England kıyılarının açıklarında yapılan sondajlarda çıkarılan tortu ve çökelti örnekleri, deniz altında “hapsolmuş” tatlılaşmış su sistemlerinin varlığını net şekilde doğruladı. Araştırmacılar, bu suyun kumlu ve su geçirmez katmanların arasında binlerce yıl boyunca sıkışıp kaldığını düşünüyor. Ancak tatlı suyun bu ceplerde nasıl oluştuğu ve nasıl korunduğu hâlâ tam olarak çözülebilmiş değil.

Colorado Maden Okulu’ndan jeolog Brandon Dugan, tatlı suyun hem denizel hem de karasal tortuların içinde, farklı zemin türlerinde bulunmasının bilim dünyası için büyük bir sürpriz olduğunu belirterek, “Bu keşif suyun hangi koşullarda burada depolandığını anlamamız için kritik ipuçları sunuyor” dedi.

Uzmanlara göre keşfin en önemli yönü ise toplumsal etkisi. Bugün birçok kıyı yerleşimi içme suyu ihtiyacını yeraltı sularından karşılıyor. ABD’nin kuzeydoğu kıyılarında, yalnızca New Jersey ile Maine arasındaki Atlantik kıta kenarında yaklaşık 1300 kilometreküp tatlı su depolanmış olabileceği tahmin ediliyor. Bu miktar, New York’un yıllık tüketiminin katbekat üzerinde.

Leicester Üniversitesi’nden sedimentolog Sarah Davies, seferin yeni sondaj teknikleri ve uluslararası iş birlikleriyle okyanus araştırmalarında bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. 13 ülkeden yaklaşık 40 bilim insanı, bu gizli rezervlerin yalnızca su kaynağı değil, aynı zamanda besin döngüsü ve okyanus ekosistemleri açısından da kritik rol oynadığını araştırıyor.

Bilim insanları şimdi bu yeraltı tatlı su sistemlerinin dünyanın başka kıyılarında da bulunabileceğini düşünüyor. Eğer benzer rezervler tespit edilirse, bu keşif gelecekte küresel su krizine karşı hayati bir çözüm sunabilir.