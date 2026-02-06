Amedsporlu terör sevicisine ağır ceza
Amedspor'da forma giyen Çekdar Orhan isimli terör sevici, saç örme hareketi ile "ideolojik propaganda" yaptığı gerekçesiyle 5 maç men cezası aldı. Amedspor'a ise 600 bin TL para cezası kesildi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 1 Şubat 2026 tarihinde oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Adana Demirspor karşılaşmasına ilişkin kararlarını açıkladı.
AMEDSPOR'A 600 BİN LİRA CEZA
Haberler.com'da yer alan habere göre; Kurul, müsabakada ideolojik propaganda yapıldığı gerekçesiyle Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'ne 600 bin TL para cezası verdi. Ceza, Futbol Disiplin Talimatı'nın 42/4 ve 42/2 maddeleri uyarınca uygulandı.
''SAÇ ÖRME'' AKIMINA KATILAN FUTBOLCUYA 5 MAÇ CEZA
Aynı karşılaşmada gol sevinci sırasında "saç örme" işareti yaptığı belirtilen Amedspor futbolcusu Çekdar Orhan da PFDK tarafından disipline sevk edildi. Kurul, Çekdar Orhan'a 5 resmi müsabakadan men cezası verilmesine karar verdi. Ceza, Futbol Disiplin Talimatı'nın 42/4 ve 42/1-a maddeleri kapsamında karara bağlandı. PFDK kararında, söz konusu hareketlerin "ideolojik propaganda" kapsamında değerlendirildiği ve futbolun disiplin kurallarına aykırı bulunduğu ifade edildi.