  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'İsrail miti yıkılıyor!' ABD, Suriye’den çekilmeye başladı 6 Şubat’ta Türkiye tek yürek! Asrın Felaketi'nin 3. yılında acı ve gurur bir arada 6 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi 6 Şubat 1719: Köprülüzâde Nûman Paşa'nın vefatı (Osmanlı Sadrazamı) Asrın Felaketinin Üçüncü Yılı... Devlet millet el ele yaralarını sarıyor Kripto para belasında 1 trilyondan fazla para buhar oldu! Rusyadan'dan Almanya'ya diplomatik misilleme! Epstein'in intiharında şüpheler arttı! Kayıtlarda yeni bir kişi tespit edildi Beyaz Saray’dan İran’a Umman uyarısı: "Başkan Trump’ın diplomasi dışında birçok seçeneği var"
Spor Amedsporlu terör sevicisine ağır ceza
Spor

Amedsporlu terör sevicisine ağır ceza

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Amedsporlu terör sevicisine ağır ceza

Amedspor'da forma giyen Çekdar Orhan isimli terör sevici, saç örme hareketi ile "ideolojik propaganda" yaptığı gerekçesiyle 5 maç men cezası aldı. Amedspor'a ise 600 bin TL para cezası kesildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 1 Şubat 2026 tarihinde oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Adana Demirspor karşılaşmasına ilişkin kararlarını açıkladı.

AMEDSPOR'A 600 BİN LİRA CEZA

Haberler.com'da yer alan habere göre; Kurul, müsabakada ideolojik propaganda yapıldığı gerekçesiyle Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'ne 600 bin TL para cezası verdi. Ceza, Futbol Disiplin Talimatı'nın 42/4 ve 42/2 maddeleri uyarınca uygulandı.

 

''SAÇ ÖRME'' AKIMINA KATILAN FUTBOLCUYA 5 MAÇ CEZA

Aynı karşılaşmada gol sevinci sırasında "saç örme" işareti yaptığı belirtilen Amedspor futbolcusu Çekdar Orhan da PFDK tarafından disipline sevk edildi. Kurul, Çekdar Orhan'a 5 resmi müsabakadan men cezası verilmesine karar verdi. Ceza, Futbol Disiplin Talimatı'nın 42/4 ve 42/1-a maddeleri kapsamında karara bağlandı. PFDK kararında, söz konusu hareketlerin "ideolojik propaganda" kapsamında değerlendirildiği ve futbolun disiplin kurallarına aykırı bulunduğu ifade edildi.

Ümit Karan ve birçok şüpheli adli Tıp’ta! Kan ve saç örnekleri alındı: Dosya kabarıyor
Ümit Karan ve birçok şüpheli adli Tıp’ta! Kan ve saç örnekleri alındı: Dosya kabarıyor

Spor

Ümit Karan ve birçok şüpheli adli Tıp’ta! Kan ve saç örnekleri alındı: Dosya kabarıyor

"Saç örme" akımına destek veren terör şakşakçısı hemşire anında enselendi! İfadesinde bakın nasıl çark etti
“Saç örme” akımına destek veren terör şakşakçısı hemşire anında enselendi! İfadesinde bakın nasıl çark etti

Gündem

“Saç örme” akımına destek veren terör şakşakçısı hemşire anında enselendi! İfadesinde bakın nasıl çark etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yargi

Biri kurucu önder diyor biri sahada sembolük bir hareket yapıyor. Suçluysa ikisinde ceza almali
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23