Depremzedenin rızkını algı operasyonuna malzeme yaptılar: İşte CHP zihniyetinin maskesini düşüren o görüntüler!

Arkada kahramanlar çalışıyor, önde provokatörler konuşuyor

Milletin acısı üzerinden siyasi rant devşirmeye kalkan bir şahıs, kameralar önünde "Açız, susuzuz" yalanına sarılırken; hemen arkasında Türk jandarması ve askerinin hummalı çalışması dikkatlerden kaçmadı.

Görüntülerde, kahraman Mehmetçik’in tırlardan milyonlarca şişe suyu ve erzağı depremzedelere ulaştırmak için canla başla çalıştığı net bir şekilde görülüyor.

Kirli propaganda elinizde patladı

Masa başında kurgulanan "Hükümet depremzedeye yardım etmiyor" algısı, sahadaki gerçekliğe tosladı. CHP zihniyetinin borazanlığını yapan kanalların, arkadaki yardım seferberliğini görmezden gelerek sadece provokatif söylemleri servis etmesi, niyetlerinin yardım değil, fitne olduğunu bir kez daha kanıtladı.