Depremzedenin rızkını algı operasyonuna malzeme yaptılar: İşte CHP zihniyetinin maskesini düşüren o görüntüler!
Asrın felaketinde devlet-millet el ele yaraları sarmaya çalışırken, fonlu medya ve malum zihniyet yine boş durmadı. TELE 1, HALK TV ve SÖZCÜ TV gibi kanallarda "Yiyecek yok, su yok, devlet yok" çığırtkanlığı yaparak kaos hesabı yapanların kirli oyunu, kameraya yansıyan gerçeklerle bir kez daha deşifre oldu.
Arkada kahramanlar çalışıyor, önde provokatörler konuşuyor
Milletin acısı üzerinden siyasi rant devşirmeye kalkan bir şahıs, kameralar önünde "Açız, susuzuz" yalanına sarılırken; hemen arkasında Türk jandarması ve askerinin hummalı çalışması dikkatlerden kaçmadı.
Görüntülerde, kahraman Mehmetçik’in tırlardan milyonlarca şişe suyu ve erzağı depremzedelere ulaştırmak için canla başla çalıştığı net bir şekilde görülüyor.
Kirli propaganda elinizde patladı
Masa başında kurgulanan "Hükümet depremzedeye yardım etmiyor" algısı, sahadaki gerçekliğe tosladı. CHP zihniyetinin borazanlığını yapan kanalların, arkadaki yardım seferberliğini görmezden gelerek sadece provokatif söylemleri servis etmesi, niyetlerinin yardım değil, fitne olduğunu bir kez daha kanıtladı.