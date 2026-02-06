  • İSTANBUL
Deprem bozguncularına Cüneyt Özdemir'den Osmanlı Tokadı: "Bu İşi Avrupa'da Bile Yapamazsınız!"
Gündem

Deprem bozguncularına Cüneyt Özdemir’den Osmanlı Tokadı: "Bu İşi Avrupa’da Bile Yapamazsınız!"

Yücel Kaya
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Yıkıcı muhalefet anlayışıyla her yatırıma kulp takan, devletin depremzedeler için inşa ettiği konutları dillerine dolayan "istemezükçü" koroya, Gazeteci Cüneyt ÖZDEMİR’den çarpıcı bir cevap geldi. ÖZDEMİR, Türkiye'nin inşaat gücünün dünyada eşi benzeri görülmemiş bir hızla sahaya yansıdığını vurgulayarak, konut seferberliğini küçümseyenlere adeta ders verdi.

"Avrupa’da Hayal Bile Edilemez"

Uluslararası projelerde görev alan tecrübeli bir mühendisle yaptığı görüşmeyi aktaran ÖZDEMİR, Türkiye’nin deprem bölgesindeki devasa başarısını şu sözlerle özetledi:

 

"Uluslararası iş yapan bir mühendise sordum; '455 bin ev yapıldı, teslim edildi, ne diyorsun?' dedim. Adamın cevabı net: 'Bunu Avrupa’da yapamazsınız. Bu kadar kısa zamanda, bu kadar büyük bir işin altına imza atamazsınız' dedi."

"Rakamın Büyüklüğünü Tahayyül Bile Edemiyorlar"

Hükümetin kısa sürede 455 bin konutu inşa ederek vatandaşlara teslim etmesini "dudak bükerek" izleyen muhalif kanallara tepki gösteren ÖZDEMİR, ortaya konan emeğin büyüklüğüne dikkat çekti. "455 bin konut deyince o rakamı gözünüzde bile canlandıramıyorsunuz" diyen ÖZDEMİR, yerinde görmeden ahkam kesenlerin, Türkiye'nin bu başarısını gölgeleyemeyeceğini ifade etti.

 

Türkiye'nin İnşaat Gücü İlk Kez Bu Kadar Pozitif Kullanıldı

ÖZDEMİR, Türkiye'nin inşaat sektöründeki gücünün ilk kez bu kadar hızlı ve halk yararına, pozitif bir şekilde kullanıldığını belirterek; altyapı eksikliklerini bahane ederek devasa konut projelerini küçümseyenlerin, bölgedeki gerçek yıkımı ve yeniden imar çabasını anlamaktan uzak olduklarını vurguladı.

1
Mesut171

ADAM yaptı. Bunu görmeyenin gözü kör olsun…
