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Dünya Netanyahu'dan sinsi hamle
Dünya

Netanyahu'dan sinsi hamle

Ülkeyi 4. defa erken seçime götürmemek için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bütçe planıyla ilgili sunulan öneriyi kabul ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 01:55:00 -
Netanyahu'dan sinsi hamle

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu düzenlediği basın toplantısında, Meclis üyesi Zvi Hauser'in bütçe planının 100 gün ertelenmesini içeren teklifi kabul ettiğini açıkladı.

Kendini savunan Netanyahu, "Vakit seçim değil, birlik olma vaktidir." yorumunda bulundu.

İsrail'e Mavi-Beyaz İttifakı lideri olan Benny Gantz, Yedioth Ahronoth Gazetesi'nde yer alan açıklamasında, Başbakan Netanyahu'ya tepki gösterdi.

Gantz, Netanyahu'dan koronavirüse çözüm bulmasını beklediklerini aktararak, siyasi manevra peşinde koşmamasını istedi.

Son 2 yılda 3 erken seçim

Netanyahu'nun ortağı Gantz, 2 yıllık bir bütçenin onaylanmasını talep ediyor.

İsrail'de 2019 yılında 6 Nisan, 17 Eylül ve 2020'de 2 Mart'ta olmak üzere 3 kez erken seçim gerçekleştirilmişti.

Son seçimde Netanyahu liderliğindeki Likud ile Gantz'ın partisi Mavi-Beyaz, 20 Nisan'da koalisyon hükümeti kurma konusunda el sıkışmıştı.

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