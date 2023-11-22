'Netanyahu yargılanmalı' dedi, görevden alındı!
Siyonist işgal rejiminin ablukaya aldığı Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma tepki gösteren İspanyol Bakan Ione Belarra görevden alındı.
Siyonist işgal rejiminin ablukaya aldığı Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma tepki gösteren İspanyol Bakan Ione Belarra görevden alındı.
Siyonist işgal rejiminin ablukaya aldığı Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma tepki gösteren İspanyol Bakan Ione Belarra görevden alındı.
Bakan Ione Belarra'nın, "İsrail ile diplomatik ilişkilerin askıya alınması" ve "Netanyahu'nun savaş suçlarından dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (lCC) yargılanması" gerektiğini belirttiği için görevden alındığı kaydedildi.