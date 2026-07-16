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Gündem Netanyahu ve yandaşlarından basına sansür yasası! İsrail’de basın özgürlüğü tamamen rafa kalktı!
Gündem

Netanyahu ve yandaşlarından basına sansür yasası! İsrail’de basın özgürlüğü tamamen rafa kalktı!

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Netanyahu ve yandaşlarından basına sansür yasası! İsrail’de basın özgürlüğü tamamen rafa kalktı!

İsrail Meclisi, 27 Ekim'de gerçekleştirilecek genel seçimler öncesinde dün feshedilmeden hemen önce, ülkede basın özgürlüğünü tamamen bitirecek ve medyayı iktidarın borazanı haline getirecek olan tartışmalı "medya yasa tasarısını" apar topar onayladı. Muhalefetin ve Başsavcılığın "siyasi müdahale ve sansür" çığlıklarına kulak tıkayan Başbakan Binyamin Netanyahu ve aşırı sağcı koalisyonu, meclis kapanmadan hemen önce medyayı kontrol altına alma operasyonunu tamamladı.

İsrail Meclisi, 27 Ekim'de yapılacak seçimler nedeniyle 17 Temmuz'da feshedilmesi öncesinde, tartışmalı yasa tasarılarından biri olan "medya yasa tasarısını" onayladı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İletişim Bakanı Shlomo Karhi tarafından sunulan ve siyasetin medya üzerindeki tesirini artıracağı gerekçesiyle eleştirilen yasa bugün mecliste oylandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da katıldığı oylamada Karhi'nin medya tasarısı, ikinci ve üçüncü okumalarda kullanılan 48 "hayır" oyuna karşı 53 "evet" oyuyla kabul edildi.

Karhi, İsrail Meclisi'ndeki konuşmasında Netanyahu'ya, "Bana verdiğiniz, medyada sağcı bir reformu tamamlama görevi başarıyla yerine getirildi." dedi.

Yasa, sınırlı düzenlemelerle haber kanallarının kurulmasını kolaylaştırırken kanal sahipleriyle editoryal kadro arasında zorunlu tutulan ayrımı ortadan kaldırıyor.

İsrail'de muhalifler, bu yasanın gazetecilik üzerindeki siyasi ve ticari etkiyi artırabileceği konusunda uyarıyor.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, daha önce, bu yasanın İsrail'de basın özgürlüğü bakımından risk oluşturduğunu ve medya kuruluşlarına, özellikle de haber yayıncılığına önemli ölçüde ticari ve siyasi müdahaleye yol açabileceğini söylemişti.

İsrail'de genel seçimlerin 27 Ekim'de yapılması kararı alınmış, bu kapsamda Meclis'in 17 Temmuz'da feshedileceği belirtilmişti.

İsrail Meclisi'nde son günlerde, Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Haredi) siyasi krize neden olduğu zorunlu askerliğe ilişkin, tartışmalı Tevrat eğitimini "en üstün ulusal değer" ilan eden tartışmalı temel kanun değişikliği ve asker kaçağı Haredilerin tutuklanmasını donduran yasa tasarıları onaylanmıştı. 

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