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Gündem Netanyahu Türk aşısını tercih etti
Gündem

Netanyahu Türk aşısını tercih etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, canlı yayında Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci tarafından geliştirilen BioNTech isimli koronavirüs aşısını oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 09:50:00 -
Netanyahu Türk aşısını tercih etti

İsrail'de ilk Kovid-19 aşısı Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan kentinde bulunan Sheba Sağlık Merkezi'nde önce Netanyahu'ya ardından da Edelstein'e yapıldı.

Televizyondan canlı yayınlanan aşı uygulamasında Netanyahu, bu ayın sonunda "milyonlarca" doz aşının İsrail'e geleceğini söyledi.

Tüm İsraillileri Kovid-19 aşısı olmaya çağıran Netanyahu, "Sizleri aşı olmaya teşvik etmek ve örnek teşkil etmek amacıyla ilk aşının bana ve Sağlık Bakanı Yuli Edelstein'e yapılmasını talep ettim." ifadesini kullandı.

İsrail yönetimi, Pfizer ve BioNTech'den 8 milyon doz Kovid-19 aşısı alınması için anlaşmaya varmıştı.

Almanya'da araştırmalarını sürdüren iki Türk bilim insanı, Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci, BioNTech şirketinde koronavirüse karşı geliştirdikleri ve 9 Kasım'da ara sonuçlarda %90 etkili olduğu gösterilen ilk aşı ile insanlık ve bilim tarihine adlarını yazdırmıştı.

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