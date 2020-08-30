Netanyahu duyurdu: Çok sayıda gizli görüşme yaptık

Terör ve işgal devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin diplomatik ilişkiye sahip olmadığı bazı Arap ve Müslüman ülkelerin liderleri ile çok sayıda gizli görüşme yaptıklarını, bunların kamuoyuyla paylaşılmadığını söyledi.

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Jared Kushner, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ​​Robert O'Brien ve ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un da içlerinde olduğu heyet ile Başbakanlık ofisinde bir araya geldi.

Netanyahu, Kusner ve O'Brien, görüşmeden sonra yaptıkları ortak basın toplantısında işgalci İsrail ile Arap ülkelerinin yüz karası Birleşik Arap Emirlikleri arasında yapılan skandal anlaşmayla ilgili değerlendirmeler yaptı.

Terörist ve zalim İsrail'in Filistin ve diğer Arap ülkeleri ile barış yapılamaması sebebiyle Filistin'i suçlayan Netanyahu, Filistinlilerin uzun süredir Filistin ile İsrail'in yanı sıra İsrail ile Arap ülkeleri arasında barış sağlanmasını veto ettiklerini, Filistinlileri beklerse, sonsuza kadar beklemeleri gerekeceği iddialarında bulundu.

Arap ve Müslüman ülkelerle gizli görüşmeler yaptıklarını iddia etti

Netanyahu, Umman ve Çad'ı ziyaretlerine de değinerek bu görüşmelerin kamuoyuyla paylaştığıkları adımlar olduğunu ancak İsrail ile ilişkilerini normalleştirmek isteyen birçok Arap ve Müslüman ülkelerin lideri ile kamuoyuna duyurmadıkları gizli görüşmeler yaptıklarını belirtti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ise konuşmasında ABD Başkanı Trump'ın Tahran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'ın 'görülmemiş' bir ekonomik krizle karşı karşıya olduğunu söyledi.

BAE ve İsrail arasındaki tepki çeken anlaşmadan da bahseden O'Brien, diğer Arap ve Müslüman ülkelerin de kısa zaman içinde BAE'yı takip ederek İsrail ile ilişkilerini normalleştireceğine inandıklarını iddia etti.

ABD Başkanı Trump'ın danışmanı Kushner ise BAE ve İsrail arasında varılan skandal anlaşmanın iki ülke arasında "ekonomik ve güvenlik alanında "inanılmaz" bir iş birliği doğuracağını ileri sürdü.

Yarın BAE'ye gidiyorlar

O'brien ve Kushner'ın da aralarında yer aldığı ABD'li yetkililer yarın İsrail heyeti ile beraber terör devleti İsrail'in ulusal hava yolu şirketi El Al'a ait uçakla Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye gidecek.