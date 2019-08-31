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Nesrin Nas kimdir? Nesrin Nas Ali Babacan’ın kuracağı partiye mi katılacak?

11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Ali Babacan’ın kuracağı yeni partide yer alacak isimlerin kim olacağı araştırılıyor. Gazeteci Veysi Dündar’ın iddiasına göre, Ali Babacan’ın partisinde yer almaları muhtemel isimler belli. Bu isimler arasında Nesrin Nas da var. Nesrin Nas, Sermaye Piyasası Kurulu danışmanlığı da yapan Nesrin Nas, Yeni Demokrasi Hareketi (YDH) ile siyaset hayatına atıldı, 11 Ekim 2003’te ANAP 8. Olağan Büyük Kongresi'nde, Anavatan Partisi'nin 5. Genel Başkanı oldu. Peki Nesrin Nas kimdir, nereli ve kaç yaşında? Nesrin Nas hangi görevlerde bulundu? İşte Nesrin Nas biyografisi.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 09:03
Nesrin Nas kimdir? Nesrin Nas Ali Babacan’ın kuracağı partiye mi katılacak?

11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Ali Babacan’ın kuracağı yeni partide yer alacak isimlerin kim olacağı araştırılıyor. Gazeteci Veysi Dündar’ın iddiasına göre, Ali Babacan’ın partisinde yer almaları muhtemel isimler belli. Bu isimler arasında Nesrin Nas da var. Nesrin Nas, Sermaye Piyasası Kurulu danışmanlığı da yapan Nesrin Nas, Yeni Demokrasi Hareketi (YDH) ile siyaset hayatına atıldı, 11 Ekim 2003’te ANAP 8. Olağan Büyük Kongresi'nde, Anavatan Partisi'nin 5. Genel Başkanı oldu. Peki Nesrin Nas kimdir, nereli ve kaç yaşında? Nesrin Nas hangi görevlerde bulundu? İşte Nesrin Nas biyografisi.

Veysi Dündar'ın iddiasına göre Ali Babacan'ın kuracağı yeni partide görev alacak isimler şunlar: Mehmet Tekelioğlu, Mehmet Şimşek, Erol Cebeci, Ertuğrul Günay, Candan Karlıtekin, Faruk Bayrak, Mustafa Baş, Haşim Kılıç, Osman Can, Nesrin Nas, Ufuk Uras, Altan Tan, Haşim Haşimi, Sabahattin Cevheri, Cevher Cevheri.

Nesrin Nas kimdir?

1958 yılında Kayseri’nin Bünyan ilçesinde doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde doktora yaptı. Bir süre Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim görevlisi olarak çalıştı. Dünya gazetesinde danışmanlık yaptı ve Uluslararası finans kuruluşları Euromoney, DC Gardner ve Emerging Markets’in Türkiye temsilciliğini üstlendi. Sermaye Piyasası Kurulu danışmanlığı da yapan Nesrin Nas, Yeni Demokrasi Hareketi (YDH) ile siyaset hayatına atıldı. 1999 XXI. Dönem seçimlerinde, İstanbul birinci bölgeden, ANAP Milletvekili seçilerek parlamentoya girdi.

11 Ekim 2003 günü yapılan ANAP 8. Olağan Büyük Kongresi'nde, Nesrin Nas, 711 delegenin oyuyla Genel Başkan seçilmiş ve Anavatan Partisi'nin 5. Genel Başkanı olmuştur.  Aynı zamanda Türkiye’de siyasi parti liderliği yapan 6. kadın olma ünvanına sahip olmuştur. 25 Kasım 2004’ te Genel Başkanlık’tan ayrılan Nas,  4 Haziran 2007’de Anavatan partisinden istifa etmiştir. Evli ve bir çocuk annesi olup, İngilizce bilmektedir.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 09:03
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