‘Nesin’ler ihanete devam ediyor

Yavuz Selim İstanbul

Sivas olaylarında halkı kışkırtarak galeyana getiren ve yaşanan büyük acıların en büyük sebeplerinden biri olan dinsiz Aziz Nesin’in vazifesini, Fransa’da sığıntı olarak yaşayan oğlu Ahmet Nesin sürdürüyor. FETÖ’nün 15 Temmuz darbesini gerçekleştiren eli kanlı teröristleriyle birlikte yayınlar yapan oğul Nesin, kanlı örgütün propagandalarına çanak tutulor. “AhmetNesin1” uzantılı Youtube sayfasında “Sürgündeki albayın açıklamaları” adlı video serisi hazırlayan Nesin, her yerde aranan firari FETÖ’cülerden eski albay Hüseyin Demirtaş, Halis Tunç, eski Binbaşı Hacer Çaylak ve eski Yüzbaşı Ümit Berber’i canlı yayına taşıyor.

Milletin adamlarına saldırı, şehitlere hakaret

Nesin’in sayfasında FETÖ darbecilerinin konuşmaları; “Köprüde Neler Oldu?”, “Askeri Öğrencilere Yapılanlar”, “Saray’da Dağıtılan Uzun Namlulu Silahlar ve Sonuçları”, “Fetömetre Faşizmin Son Noktası”, “Semih Terzi’ye Gata’da Ne Yapıldı”, “15 Temmuz’da Şırnak”, “Yüzbaşı Jandarmada Olanları Anlatıyor”, “Yargılamadaki Sahtekârlıklar”, “Bu Kez Bir Yarbay Konuşuyor, Dakika Dakika İhanet”, “Anlatılmayan Deniz Kuvvetleri”, “Deniz Kuvvetlerinin Sırları, Saklanan Korkak Komutanlar”, “İşkenceler, Soykırımlar, Sürgünler” başlıklarıyla yayınlara konu ediliyor.

FETÖ-Nesin yayınlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Akar’ın yalanlarla hedef alınıyor, 15 Temmuz şehitlerine dil uzatılıyor, kahraman şehit Ömer Halisdemir’e bile çirkin sözlerin sarf ediliyor. Nesin’in yayınında ‘FETÖMETRE’nin mucidi emekli Tümamiral Cihat Yaycı’yı hedefe koyan FETÖ teröristleri, darbe davalarını yürüten hakim ve savcıları da alenen hedef gösteriyor. Cihat Yaycı için, “soykırım suçlusu”, “Atatürk yerine Hitler’i rehber ediniyor” şeklinde alçak ifadelerin yer aldığı videolarda darbecilerin Laik-Kemalist söylemlerde bulunması da dikkat çekiyor.

Ahmet Nesin’in sunuculuğunda FETÖ propagandası yapan firari darbecilerin açıklamaları, programın hemen ardından örgütün medya uzantıları Aktifhaber, Samanyoluhaber, Boldmedya, Tr74, Serbestgörüş gibi internet sitelerinde anında haber oluyor.

Dijital medya kanunu bu yüzden şart

Firari teröristlerin yalan, iftira ve hezeyanlarına ön ayak olan Nesin’in aleni olarak FETÖ propagandası yaptığı Youtube yayınları, dijital medyaya yönelik kanuni düzenlemenin zaruri olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Twitter, Facebook, Instagram gibi mecraların yanı sıra Youtube’un içeriğindeki Türkiye’ye yönelik bu tür iftira ve terör yayınlarının sayısı da devasa oranlarda.

