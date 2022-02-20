Nereden nereye!.. Yıldız ismin yeni takımı şaşırttı!

1 ay önce Kayserispor'dan ayrılan Manuel Fernandes'in yeni takımı belli oldu. Manuel Fernandes, Yunanistan Ligi'nin dibine demir atan Apollon Smyrnis'e transfer oldu. Ligdeki 22 maçta 14 yenilgi alan ve 10 puan toplayabilen Apollon Smyrnis'in bir alt lige düşmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Ülkemizde Beşiktaş ve Kayserispor formaları giyen 36 yaşındaki Manuel Fernandes'in yeni takımı şaşırttı. 14 Ocak tarihinde Kayserispor'dan ayrılan Manuel Fernandes, Yunanistan Süper Ligi'nin en zayıf takımı olan ve açık ara ligin dibinde yer alan Apollon Smyrnis ile sözleşme imzaladı.

Manuel Fernandes'in transfer olduğu Apollon Smyrnis, 22 haftası geride kalan Yunanistan Süper Ligi'nde aldığı 14 yenilgiyle dikkat çekiyor. 66 puanın sadece 10'unu toplayabilen Apollon Smyrnis'in bir alt lige düşmesine kesin gözüyle bakılıyor.