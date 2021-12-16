Nereden nereye!..

Liverpool tarihinin en kötü transferlerinden biri olarak gösterilen ve bir ara Beşiktaş kalesini de koruyan Loris Karius'un İngiltere macerası sona eriyor. Alman file bekçisi, Bundesliga'nın son sırasına demir atan Fürth'le anlaşmak üzere.

Şampiyonlar Ligi 2018 finalinde, Real Madrid'in 3-1 kazandığı maçta ilk ve üçüncü golde yaptığı büyük hatalarla takımının gol yemesine neden olan Loris Karius'un Liverpool macerası sona eriyor. 28 yaşındaki file bekçisinin Almanya Ligi'nin son sırasındaki Fürth'e transfer olması bekleniyor.

Liverpool'un, Beşiktaş kalesini iki yıl koruyan daha sonra Union Berlin'e kiralanan Loris Karius'u devre arasında bırakacağı bildirildi.

Yeni yükseldiği Bundesliga'da 15 hafta itibariyle 4 puanla son sırada yer alan Greuther Fürth, an itibariyle Avrupa'nın büyük liglerinde en az puan toplayan takım konumunda. Son olarak Borussia Dortmund'a ligde 3-0 yenilen Fuüth, sadece 1 galibiyet alabildi. Rakip ağları 13 kez havalandırabilen Fürth, kalesindeki 49 gole engel olamadı.

2018'deki Şampiyonlar Ligi finali sonrası eleştirilerin hedefine oturtulan Loris Karius, sonraki süreçte Liverpool'dan Beşiktaş'a iki sezonluğuna kiralandı.

2018-2019 sezonunu Beşiktaş'ta tamamlayan Alman eldiven, 2019-2020 sezonunda ise koranavirüs salgınının ardından alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle siyah-beyazlı kulüple yollarını ayırmıştı.