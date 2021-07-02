Neova Katılım Sigorta ödenmiş sermayesini arttırdı
2020’de Kuveyt Türk’ün yüzde 100 iştiraki haline gelen Neova Katılım Sigorta’nın 2021 Genel Kurul toplantısında 84.8 milyon TL olan ödenmiş sermaye 500 milyon TL’ye çıkartıldı.
Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kolaç, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Cevdet Yılmaz, Yönetim Kurulu üyeleri Abdurrahman Delipoyraz ve Ahmet Karaca ile Genel Müdür Özgür Bülent Koç’un üç yıl görev yapmak üzere yeniden seçilmesine karar verildi. Neova Katılım Sigorta, 2020 yılı sonu itibarıyla katılım sigortacılığı sektöründe yüzde 50.72 piyasa payıyla birinci, hayat dışı sigorta sektöründe ise yüzde 2.83 piyasa payıyla 9’uncu sırada bulunuyor. Şirket, yaklaşık 5 kat arttırdığı ödenmiş sermayesiyle hızla büyümeye devam etmeyi ve sektörde daha da önemli bir konuma gelmeyi hedefliyor.