  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Metruk evde erkek cesedi bulundu
AK Parti'den flaş SİHA açıklaması
Türk parasıyla burnunu silmişti! O turist gözaltına alındı
Ekonomi Neova Katılım Sigorta ödenmiş sermayesini arttırdı
Ekonomi

Neova Katılım Sigorta ödenmiş sermayesini arttırdı

2020’de Kuveyt Türk’ün yüzde 100 iştiraki haline gelen Neova Katılım Sigorta’nın 2021 Genel Kurul toplantısında 84.8 milyon TL olan ödenmiş sermaye 500 milyon TL’ye çıkartıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 18:52:00 -
Neova Katılım Sigorta ödenmiş sermayesini arttırdı

Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kolaç, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Cevdet Yılmaz, Yönetim Kurulu üyeleri Abdurrahman Delipoyraz ve Ahmet Karaca ile Genel Müdür Özgür Bülent Koç’un üç yıl görev yapmak üzere yeniden seçilmesine karar verildi. Neova Katılım Sigorta, 2020 yılı sonu itibarıyla katılım sigortacılığı sektöründe yüzde 50.72 piyasa payıyla birinci, hayat dışı sigorta sektöründe ise yüzde 2.83 piyasa payıyla 9’uncu sırada bulunuyor. Şirket, yaklaşık 5 kat arttırdığı ödenmiş sermayesiyle hızla büyümeye devam etmeyi ve sektörde daha da önemli bir konuma gelmeyi hedefliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay