Neova Katılım Sigorta ödenmiş sermayesini arttırdı

Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kolaç, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Cevdet Yılmaz, Yönetim Kurulu üyeleri Abdurrahman Delipoyraz ve Ahmet Karaca ile Genel Müdür Özgür Bülent Koç’un üç yıl görev yapmak üzere yeniden seçilmesine karar verildi. Neova Katılım Sigorta, 2020 yılı sonu itibarıyla katılım sigortacılığı sektöründe yüzde 50.72 piyasa payıyla birinci, hayat dışı sigorta sektöründe ise yüzde 2.83 piyasa payıyla 9’uncu sırada bulunuyor. Şirket, yaklaşık 5 kat arttırdığı ödenmiş sermayesiyle hızla büyümeye devam etmeyi ve sektörde daha da önemli bir konuma gelmeyi hedefliyor.