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Aktüel Nemrut Dağı'ndaki canlıları 4 yıldır fotoğraflıyor
Aktüel

Nemrut Dağı'ndaki canlıları 4 yıldır fotoğraflıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-09 10:52:44 -
Nemrut Dağı'ndaki canlıları 4 yıldır fotoğraflıyor

BİTLİS (AA) - Bitlis'te vahşi doğa ve uzay fotoğrafçılığıyla ilgilenen Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, dört yıldır, Nemrut Dağı'nda yaşayan canlıların fotoğraflarını çekiyor.

Tatvan ilçesinde Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, biyoçeşitliliğiyle ön plana çıkıyor.

On yıl önce Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) göreve başlayan Dr. Öğretim Üyesi Önen, kente geldikten sonra Nemrut Dağı'ndaki canlılarının fotoğraflarını çekmeye başladı.

Belli aralıklarla Nemrut'a giderek canlıları doğal yaşam ortamlarında görüntülemek için çaba gösteren Önen, zaman zaman boz ayıların saldırısına rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

Önen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıldan bu yana hobi olarak başladığı vahşi doğa fotoğrafçılığı kapsamında Nemrut'taki hayvanları fotoğraflayarak kayıt altına aldığını söyledi.

Nemrut Dağı'nda birçok hayvan türünün bulunduğunu anlatan Önen, şöyle konuştu:

"Akşam burada her an saldırabilirler. Bu işi yaparken tedbirinizi almanız gerekiyor. Fotoğraf çekerken alanı iyice aydınlatmazsanız saldırının nereden geleceğini bilemezsiniz. Burada özellikle ayılar çok fazla. Dört yıldır geceleri gelip burada kalıyorum. 30'a yakın ayı gördüm. Bunların 20'sinin fotoğraflarını çektim. Nemrut'ta ayıların yanı sıra çok fazla canlı türü yaşıyor. Burada tilki, yılan ve domuzlar da bulunuyor. Nemrut'ta 50'nin üzerinde kuş türü çekerek kayıt altına aldım. Bazen göçmen kuşlar gelip birkaç gün kaldıktan sonra yollarına devam ediyorlar. Nemrut birçok canlı için cennet gibi bir yer. Bu canlılar konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çekimler yapıyorum."


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