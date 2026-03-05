  • İSTANBUL
Dünya

Neler oluyor böyle! Azerbaycan ordusu iran sınırında!

Kafkasya’da askeri hareketlilik artıyor. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, İran sınırına yakın bölgelere geniş çaplı sevkiyat yaptı ve birliklerini stratejik noktalarda konuşlandırdı.

Kafkasya bölgesindeki askeri gerilim, son günlerde yeni bir boyut kazandı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, İran sınır hattı boyunca kapsamlı bir askeri sevkiyat gerçekleştirdi ve birliklerini stratejik noktalara konuşlandırdı.

Bölgedeki askeri hareketlilik, özellikle sınırın sıfır noktasına kadar uzanan ağır silah konvoyları ve operasyonel birliklerin intikaliyle dikkat çekiyor.

Yerel kaynaklar ve görüntüler, Azerbaycan ordusuna ait modern tank taburlarının, zırhlı personel taşıyıcılarının ve takviye unsurların sınır hattı boyunca stratejik bölgelerde mevzilenmeye başladığını gösteriyor.

Gelişmeler, sadece karada değil, hava sahasında da İHA’ların yoğun devriye uçuşlarıyla izleniyor.

 

Askeri uzmanlar, bu sevkiyatın rutin bir sınır takviyesi olmaktan öte jeopolitik konjonktürde artan tansiyonun bir yansıması olduğunu belirtiyor.

Bölgede konuşlandırılan mobil sahra hastaneleri, mühimmat ikmal araçları ve yakıt destek unsurlarının varlığı ise Azerbaycan ordusunun uzun süreli bir pozisyon alabileceğine işaret ediyor.

Henüz bölge ülkelerinden resmi bir açıklama gelmemiş olsa da askeri hareketlilik, sınır hattında nefesleri kesen bir bekleyiş yaratmış durumda.

