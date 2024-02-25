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Yaşam Nehirde erkek cesedi bulundu
Yaşam

Nehirde erkek cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
2024-02-25 20:19:00 -

Diyarbakır’da Dicle Nehri kenarında bir erkek cesedi bulundu. İhbarın ardından ekipler çalışma başlattı.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde Dicle Nehri’nde bir erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgilere göre, Dumlupınar Mahallesi’nde Dicle Nehri kenarında vatandaşlar suda birinin hareketsiz halde yattığını gördü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu nehirden çıkartılan erkek cesedi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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