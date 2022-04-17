Nefis keşkül tarifi | Keşkül nasıl yapılır?
Kolay keşkül tarifi | Sütlü bir tatlı tarifi arayanlar keşkülün nasıl yapıldığını araştırmaya başladı. Peki, keşkül için hangi malzemeler gerekli? Keşkül tam ölçülü tarif
İftarın ardından leziz bir tatlı hazırlamak isteyenler “Keşkül nasıl yapılır?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, keşkül için hangi malzemeler gerekli?
Nefis keşkül tarifi
Malzemeler:
- 2 litre süt
- 2,5 yemek kaşığı nişasta
- 2,5 yemek kaşığı un
- 2 adet yumurta
- 1,5 su bardağı şeker
- 1 tatlı kaşığı vanilin
- 1 çay bardağı toz badem ya da ceviz
Keşkül nasıl yapılır?
Bir tencerenin içerisine yumurtayı kırın ve iyice karıştırın.
Ardından şekeri ve sütü ekleyip ocağın atını açın.
Tatlıyı karıştırmayı sürdürün.
Süt kaynamaya başlayınca nişastayı bir miktar suyla açıp tencereye yavaş yavaş ekleyin.
Toz badem ilave edip karıştırın.
Keşkül kıvam alınca kaselere bölüştürün.
Ardından tatlınızı badem ve tarçınla süsleyebilirsiniz.
2-3 saat buzdolabında dinlendikten sonra tatlınızı ikram edebilirsiniz.
Afiyet olsun.