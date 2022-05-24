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Kadın - Aile Nefis çilekli muhallebi nasıl yapılır? Tam ölçülü çilekli muhallebi tarifi
Kadın - Aile

Nefis çilekli muhallebi nasıl yapılır? Tam ölçülü çilekli muhallebi tarifi

Tazecik çileklerle sütlü bir tatlı hazırlamak isteyenler 'Çilekli muhallebi nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, çilekli muhallebi için hangi malzemeler gerekli? Tüm ölçülü çilekli muhallebi yapılışı

Yeniakit Publisher
2022-05-24 17:32:00 -
Nefis çilekli muhallebi nasıl yapılır? Tam ölçülü çilekli muhallebi tarifi

Çilek ve sütün muhteşem uyumuyla hazırlayabileceğiniz leziz muhallebi tarifi için kağıt ve kalemlerinizi hazırlayın…. İşte, çilekli muhallebi tarifi:

Tam ölçülü çilekli muhallebi tarifi

Malzemeler:

  • 1 litre süt
  • 250 gram çilek
  • 1 su bardağı şeker
  • 2 yemek kaşığı nişasta
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1 paket vanilya
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 adet limon kabuğu rendesi
  • 2 kaşık pudra şekeri

Nefis çilekli muhallebi nasıl yapılır?

Bir tencerenin içerisine süt, un, şeker, nişasta ve yumurtanın sarısını ekleyip iyice karıştırın.

Ocağın altını açın ve sürekli karıştırarak muhallebinizi pişirin.

Katılaşmaya başlayan muhallebinin altını kısın ve tereyağı, vanilya ve limon kabuğu rendesini ekleyin.

Muhallebileri servis kaselerine bölüştürün.

Muhallebiler soğurken çilekleri blendardan geçirin.

Püre haline gelen çilekleri ve pudra şekerini sos tavasını alıp bir taşım kaynatın.

Muhallebilerin üzerine sostan bölüştürün.

Oda sıcaklığına gelen tatlıları dolaba kaldırın.

Çilekli muhallebilerinizi 3-4 saat sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Nefis çilekli kek nasıl yapılır? Tam ölçülü çilekli kek tarifi:
Nefis çilekli kek nasıl yapılır? Tam ölçülü çilekli kek tarifi:

Kadın - Aile

Nefis çilekli kek nasıl yapılır? Tam ölçülü çilekli kek tarifi:

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