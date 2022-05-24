Nefis çilekli muhallebi nasıl yapılır? Tam ölçülü çilekli muhallebi tarifi
Tazecik çileklerle sütlü bir tatlı hazırlamak isteyenler 'Çilekli muhallebi nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, çilekli muhallebi için hangi malzemeler gerekli? Tüm ölçülü çilekli muhallebi yapılışı
Çilek ve sütün muhteşem uyumuyla hazırlayabileceğiniz leziz muhallebi tarifi için kağıt ve kalemlerinizi hazırlayın…. İşte, çilekli muhallebi tarifi:
Tam ölçülü çilekli muhallebi tarifi
Malzemeler:
- 1 litre süt
- 250 gram çilek
- 1 su bardağı şeker
- 2 yemek kaşığı nişasta
- 2 yemek kaşığı un
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 paket vanilya
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 adet limon kabuğu rendesi
- 2 kaşık pudra şekeri
Nefis çilekli muhallebi nasıl yapılır?
Bir tencerenin içerisine süt, un, şeker, nişasta ve yumurtanın sarısını ekleyip iyice karıştırın.
Ocağın altını açın ve sürekli karıştırarak muhallebinizi pişirin.
Katılaşmaya başlayan muhallebinin altını kısın ve tereyağı, vanilya ve limon kabuğu rendesini ekleyin.
Muhallebileri servis kaselerine bölüştürün.
Muhallebiler soğurken çilekleri blendardan geçirin.
Püre haline gelen çilekleri ve pudra şekerini sos tavasını alıp bir taşım kaynatın.
Muhallebilerin üzerine sostan bölüştürün.
Oda sıcaklığına gelen tatlıları dolaba kaldırın.
Çilekli muhallebilerinizi 3-4 saat sonra servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.