Nefis ciğer tarifi: Yaprak ciğer tarifi nasıl yapılır? Edirne yaprak ciğeri nasıl yapılır?

Yaprak ciğeri nasıl doğranır?

Sakatat sevenlerin favorisi olan ciğer yediden yetmişe birçok kişi tarafından sevilerek tüketiliyor. Yaprak ciğer yapımında; 250 gr ciğeri keskin bir bıçak ile ince olacak şekilde dilimler halinde kesin. Ciğer yumuşak olduğu için ince doğranması biraz zor olabilir. Ama buzlukta hafif sertleşmesine kadar bekletirseniz, daha kolay ince kesebilirsiniz.

Özellikle patates kızartmasıyla olan uyumu yiyen herkesi kendine hayran bırakıyor. Yaprak ciğer tarifi nasıl yapılır merak ediyorsanız işte bu tarifi denemelisiniz.

Edirne yaprak ciğeri nasıl yapılır?

Malzemeler

1 koyun ciğeri

2 kırmızı soğan

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı karabiber

15 gr tereyağı

Yarım demet maydanoz

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

1 tatlı kaşığı sumak

1 limonun suyu

Tuz

Yaprak ciğer tarifi nasıl yapılır?

Ciğerin zarını soyun. Keskin bıçakla ince dilimleyin. Bir soğanı temizleyip halka şeklinde doğrayın. Kekik, tuz ve karabiberle karıştırın.

Ciğer dilimlerini bir kaba alıp aralarına baharatlı soğanları ilave edin. Kapağı kapalı şekilde buzdolabında 2 saat dinlendirin.

Ciğer dilimlerini soğanlardan ayırın. Tereyağını tavada eritin. Ciğerleri ekleyip çevirerek 5 dakika pişirin.

Diğer soğanı soyup piyaz şeklinde doğrayın. Maydanozları temizleyip kıyın.

Soğan, maydanoz, pul biber, sumak, limon suyu ve tuzu bir kaba alıp harmanlayın. Ciğerleri servis tabağına alın. Soğan ve maydanozlu garnitürle birlikte sıcak servis yapın.

Edirne Ciğeri (Yaprak Ciğer Tava) Tarifi İçin Malzemeler

500 gr dana ciğeri (zarı alınmış)

Az miktarda un

Tuz

Çiçek yağı (kızartmak için)

Edirne Ciğeri (Yaprak Ciğer Tava) Tarifi Nasıl Yapılır?

Kasaptan alınan dana ciğeri (zarı alınmış olması önemlidir) güzelce yıkanır. Daha sonra keskin bir bıçakla ince ince doğranır. (jülyen doğrama biçimi uygun değildir genellikle kasaplar ne yapacaksınız diye sorduğunda Edirne ciğeri dediğinizde jülyen kesip verirler)

Kesilen ciğerler tekrar kanları gidene kadar yıkanır ve üzerlerine tuz serpilip yaklaşık 20 dk süzgeç / kevgirde buzdolabında bekletilir.

Dinlenen etler buzdolabından çıktıktan sonra balık unlar gibi az miktarda unla unlanır ve fazla un kevgirden geçirilerek alınır.

Tavada kızmış olan yağa azar azar atılarak 1-2 dk pişirilir. (kıtır sevenler 1-2 dk daha tutabilir yağda) yanına yağda kızartılmış kuru biber, domates, sumaklı soğan ile servis edilir. Afiyet olsun.