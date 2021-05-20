Nefes kredisi ne zaman verilecek? Nefes kredisi ne kadar, nefes kredi başvurusu ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan nefes kredisi daha önceki dönemlerde de çeşitli kriterlerle tahsis edilmişti. Peki, nefes kredisi başvuru şartları neler olacak ve nereden başvuru yapılacak? Esnada destek nefes kredisi 2021 başvuru şartları ile ilgili açıklamalar Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan gelecek. Yıllık cirosu belirli bir miktarın altında olan işletmelerin bu krediden yararlanması bekleniyor. Yine taksit öteleme ya da yapılandırma gibi seçeneklerin de sunulacağı tahmin ediliyor. Nefes Kredisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu ve DenizBank arasında yapılan bir anlaşma ile verilen bir kredidir. Öte yandan bu krediyi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı oda ve borsalara üye olan KOBİ'lere verilmektedir.

Nefes kredisi başvurusu başladı mı?

Nefes kredisi için "Büyük şirketler için de nefes kredisi adı altında bir adım atıyoruz. Detayları Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak bu programların hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, destek detaylarının bakanlık tarafından yayımlanacağını açıkladı. 2020 yılının ilk aylarında TOBB öncülüğünde verilen nefes kredisi için TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu "Bu projede TOBB ve 365 oda ve borsa olarak, üyelerimize kısa sürede 6 milyar liranın üzerinde kredi sağlayacağız.” demişti.

Hisarcıklıoğlu, daha önce 6 kez "Nefes Kredisi" projeleriyle KOBİ'lere "nefes" olduklarını anımsatarak, "Şimdi yine üyelerimize nefes olmak için yola çıkıyoruz. Bu projede TOBB ve 365 oda ve borsa olarak, elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyuyoruz. Tüm kaynaklarımızı üyelerimizin emrine veriyoruz. Bu projeyle bankalar ve TOBB, üyelerimize kısa sürede 6 milyar liranın üzerinde kredi imkanı sağlayacak." ifadelerini kullanmıştı.