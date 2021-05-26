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Ekonomi Nefes kredisi ne kadar verilecek? Esnafa nefes kredisi kaç ay kaç taksitli olacak?
Ekonomi

Nefes kredisi ne kadar verilecek? Esnafa nefes kredisi kaç ay kaç taksitli olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koronavirüs nedeniyle zor durumda kalan esnafa 4 milyar 622 milyon liralık hibe verileceğinin müjdesini geçtiğimiz günlerde vermişti. Esnaf nefes kredisi başvurusunda bulunacak binlerce esnaf nefes kredisi tutarı ne kadar olacak? Nefes kredisi kaç ay geri ödemesiz olacak? Nefes kredisi faizli mi olacak? sorularını sormaktaydı. Nefes kredisi başvuru, şartları ve ödeme planı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 11:18:00 - 2021-05-26 11:20:16
Nefes kredisi ne kadar verilecek? Esnafa nefes kredisi kaç ay kaç taksitli olacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ’lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla “2021 Nefes Kredisi”, 10 bankanın katılımı ile TOBB ve KGF işbirliğinde 1 Haziran 2021 itibarı ile uygulamaya alınacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı:  2020 yılı cirosu 1 milyon TL’yi aşmayan KOBİ’ler azami 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ’ler ise azami 200 bin TL kredi kullanabilecektir.

Nefes kredisi nedir?

Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Nefes kredisi kobilere düşük faizli kedi imkanı sunuyor. Nefes Kredisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu ve DenizBank arasında yapılan bir anlaşma ile verilen bir kredidir. 

Nefes kredisi kimlere verilecek?

2020 yılının ilk aylarında TOBB öncülüğünde verilen nefes kredisi için TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu "Bu projede TOBB ve 365 oda ve borsa olarak, üyelerimize kısa sürede 6 milyar liranın üzerinde kredi sağlayacağız. TOBB Nefes Kredisi’nin faizi yıllık yüzde 7,5 olacak. Bir üyemiz azami 100 bin lira kredi kullanabilecek. 2020 yılında ne anapara ne faiz ödemesi olacak. Cirosu 25 milyon liranın altında olan küçük işletmelerimiz bugünden itibaren üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle Denizbank şubelerine başvurabilecek." demişti.

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