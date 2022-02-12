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Spor NEF Stadı'nda yapılan 6 işareti ortamı gerdi
Spor

NEF Stadı'nda yapılan 6 işareti ortamı gerdi

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'ın Kayserispor'u konuk ettiği maçta İbrahim Akdağ'ın yaptığı "6" işareti ortamı gerdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 22:25:00 -
NEF Stadı'nda yapılan 6 işareti ortamı gerdi

Nef Stadı'nda oynanan müsabakada Galatasaray ile Kayserispor, 1-1 berabere kalırken; Hürriyet gazetesinin haberine göre İbrahim Akdağ'ın yaptığı hareket ortamı gerdi.

Kayserisporlu futbolcu İbrahim Akdağ, müsabakanın son anlarından oyundan alınırken sarı kırmızılı tribünlere "6" işareti yaptı.

İbrahim Akdağ'ın bu hareketi sonrası gerginlik yaşanırken maç sonunda Galatasaraylı savunmacı Semih Kaya'dan sert tepki geldi.

İbrahim Akdağ'ın hareketine sinirlenen ve Akdağ'ın üzerine yürüyen Semih Kaya, araya girenler tarafından güçlükle sakinleştirildi.

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